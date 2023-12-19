Наближається атмосферний фронт: як і коли в Україні зміниться погода

Уже цього тижня до України наближатиметься атмосферний фронт. Очікується зміна погоди.

Де прогнозують опади та коли знизиться температура, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Як зміниться погода

Уже цієї п'ятниці погода в Україні буде дещо змінювати. З заходу до території нашої держави наблизиться атмосферний фронт. Центр циклону взагалі перебуває над Балтійським морем.

Атмосферний фронт спричинить 22 грудня вночі у західних областях, вдень на Правобережжі, а 23 грудня на Заході та Лівобережжі дощі. Вночі можуть бути з мокрим снігом. Решта території без істотних опадів,

– зазначила Птуха.

Синоптикиня зауважила, що в Карпатах 22 та 23 грудня спостерігатиметься мокрий сніг. Вночі 0 – 5 морозу, вдень близько 0.

"Тим часом на решті території очікуємо зниження температури. У нічні години вже від 4 тепла до 2 морозу, а вдень всього 0 – 6 тепла", – розповіла Наталія Птуха.

Додала, на Півдні ще залишиться 4 – 10 тепла.

Орієнтовний прогноз погоди на 23 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру