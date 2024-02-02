Відкоркуємо шампанське: Кулеба розповів, коли Кримський міст нарешті "упокоїться"

За період повномасштабного вторгнення Кримський міст щонайменше двічі зазнавав українських атак. Наразі ця "незаконна конструкція" досі залишається пріоритетною мішенню для знищення.

Коли так звана російська "гордість" остаточно впаде, відповів очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю іноземним журналістам.

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Радіти будуть не лише у Києві

Так, у міністра поцікавилися, чому Кримський міст досі стоїть. Адже відомо, що він важлива ціль для ураження, оскільки забезпечує ворожу логістику на окупованому півострові.

Кулеба пояснив, що коли російський міст ще існує, то винятково із технічних причин. В України наразі немає зброї, яка могла б його ефективно знищити – долетіти до цілі, не потрапивши на мушку російської ППО.

Водночас дипломат висловив сподівання, що Кримський міст одного дня таки "піде на дно". Коли це станеться, святкувати будуть не лише в Києві, але й у багатьох містах Європи.

Ми дістанемо пляшку чудового шампанського,

– помріяв Кулеба.

Били і не добили

Наприкінці року вийшов документальний фільм, в якому представники СБУ розповідають подробиці двох відомих ударів по Кримському мосту.

Нагадаємо, що перша атака трапилася 8 жовтня 2022 року, на наступний день після 70-річчя Путіна. Тоді міст підірвала вантажівка із 21 тонною вибухівки, яку замаскували у рулонах з пакувальною плівкою.

Друга атака відбулася влітку 17 липня 2023 року. Тоді себе яскраво проявили надводні дрони СБУ – "Морські малюки".

Відомо, що на побудову Керченського мосту Кремль витратив 1 мільярд доларів. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали використовувати цей міст для перекидання зброї на півострів.

Втім, після українських ударів росіяни бояться переправляти через нього озброєння, а тому вимушені користуватися поромами.

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