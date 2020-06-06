У Києві з 8 червня знову запрацює міська електричка. Щоправда, відновить вона рух лише частково.

Про це повідомив Київпастранс. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці комунального підприємства.

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За якими напрямками відновить рух міська електричка

Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна

Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина.

Потяги курсуватимуть у години пік, а також по суботах і неділях.

Що повідомляють про повноцінне відновлення руху

Наразі невідомо, коли повноцінно відновлять рух міських електропоїздів Київським залізничним кільцем. Цю інформацію у Київпастрансі пообіцяли оприлюднити додатково.

Також тут попросили вибачення за тимчасові незручності.

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Що цьому передувало

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що міська електричка відновить роботу з 1 червня.

1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 числа. Причина – моторвагонне депо "Фастів-1" на час кар антину призупиняло роботу. Тому працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

Карантин у Києві: основне

У столиці, як і в інших містах України, карантин запровадили з 12 березня.

Перші послаблення тут стартували з 23 травня. Зокрема, почали працювати транспорт і торгівельні заклади. А з 25 числа відновили роботу метро та всі ринки. Також дозволили користуватися дитячими майданчиками.

Зокрема, почали працювати транспорт і торгівельні заклади. А з 25 числа відновили роботу метро та всі ринки. Також дозволили користуватися дитячими майданчиками. Наступний етап пом’якшень відбувся з 1 червня. Столична влада дозволила роботу дитсадкам і спорткомплексам, пляжам і кладовищам (для відвідування).

В Україні почали пом’якшувати карантинні обмеження з 1 травня. Перед цим уряд запропонував 5 етапів виходу України з карантину.

Станом на 6 червня в Києві підтвердили 3 375 випадків COVID-19. На жаль, 75 людей померли. Натомість 888 пацієнтів одужали. Наразі хворіють 2 412 осіб.

На жаль, 75 людей померли. Натомість 888 пацієнтів одужали. Наразі хворіють 2 412 осіб. За даними МОЗ, Київ досі є не готовим до послаблення карантину. Річ у тім, що в столиці кількість нових випадків інфікування залишається високою.



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу