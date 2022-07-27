Радник мера Маріуполя припустив, коли ЗСУ вдасться деокупувати блокадне місто
Українські військові поступово звільняють українські міста та планують деокупувати Херсон. Водночас Маріуполь, за який героїчно боролися наші бійці, досі заблокований, окупація там триває вже майже 5 місяців.
Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що не можна говорити про те, що за Маріуполь забули.
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За його словами, незабаром маріупольці побачать таку ж ситуацію, як зараз бачать херсонці.
Зараз найбільша точка боїв на Донеччині на півночі. Але ми впевнені у нашій перемозі, в тому, що (звільнять) Мелітополь, Бердянськ і потім Маріуполь. Не так далеко ми розташовані від них,
– сказав Андрющенко.
Він додав, що маріупольці також слідкують і за лінією фронту. На його думку, про неминуче звільнення Маріуполя розуміють і окупанти, і місцеві.
Цікаво, як зазначив радник мера, сьогодні маріупольці перший раз почали знову робити запаси.
Це пов'язано з тим, що відбулося з Антонівським мостом у Херсоні, та й Новий рік люди хочуть зустрічати з українським прапором. Це вселяє надію в людей та додає страху окупантам,
– поясник Андрющенко.
Андрющенко пропустив, коли деблокують Маріуполь: відео
Блокада Маріуполя росіянами: основне
- Маріуполь став містом, яке місяцями опиралося загарбникам, місцем витривалості, а його захисники – символом незламності. Зазначимо, що Маріуполь перебуває у блокаді ще з березня 2022 року.
- Окупанти цілеспрямовано нищать будинки, вбиваючи тисячі українців, а чимало вцілілих змушені проходити "фільтраційні" табори та жити в гуманітарній катастрофі. Втім, місцеві продовжують вірити, що ЗСУ вже незабаром деблокують Маріуполь.
- Мер міста Вадим Бойченко вважає, що це станеться взимку – він навіть спрогнозував місяці звільнення Маріуполя від російських загарбників. На його думку, деокупація припаде на грудень 2022 – січень 2023 року.
- У мерії додають, що за 10 років планується відновити половину Маріуполя – на це знадобиться близько 14 мільярдів євро. При цьому підготовку до відродження хочуть почати вже незабаром.