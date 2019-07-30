Коли не зможуть маніпулювати, – екс-посол США про Зеленського та крах планів Росії

Росії доведеться забратися з Донбасу та припинити агресію, якщо вона більше не зможе маніпулювати політичними процесами у Києві. Водночас зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом має бути плідною.

Однак подальші агресивні дії Кремля в Україні не виключені, так вважає колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, пише Укрінформ.

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Водночас Гербс зазначає, що масштабний наступ Росії малоймовірний. Він вважає, що дехто у Москві вже розуміє – російська агресія не досягає успіху. Водночас там усвідомлюють, що тому і продовження агресії може не принести успіху.

Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме – забиратися геть з Донбасу і припинити агресію,

– зазначив він.

Гербст також зазначив, що сподівається на майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа.

"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Сподіваюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії. Я також сподіваюся, що в результаті Україна візьме на себе певні зобов’язання здійснити потужні кроки проти корупції та на шляху здійснення реформ", – сказав Гербст.

Дипломат додав, що дата візиту поки невідома. Візит може відбутися як наприкінці літа, так і пізніше – восени.

Що відомо про майбутній візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".



У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленському, і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа 2019 року. Наразі про точну дату візиту домовляються українська та американська сторони.