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      Коли в Україні випаде сніг: прогноз

      12700 Читать новость на русском
      Коли в Україні та в Києві випаде сніг / pic2.me

      В Україні поки втримається тепла та суха погода. Невеличке морозяне похолодання повернеться на Водохреще, подекуди температура впаде до -1…-4 градусів. А ось снігу чекати доведеться довше: припорошити країну він зможе з 22 січня.

      Зима цього року в Україні дуже тепла. Перший сніг засипав регіони ще 2 грудня. Проте товщина снігового покриву була невеликою – 3 – 8 сантиметрів. Раділи такій справжній зимовій погоді українці лише кілька днів. Вже 5 – 6 грудня прийшло потепління, тримається воно й досі. Щоправда, у січні сніг потішив декілька західних регіонів на Різдво.

      Знайте більше: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

      Протримався він недовго: до 8 січня, далі температура повітря почала невпинно лізти вгору, а 14 – 15 січня сягнула навіть позначки у +10 градусів.

      Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом,
      – написала на своїй фейсбук-сторінці україська синоптикиня Наталка Діденко.

      Так, невеличке похолодання, за її словами прийде на Водохреще, тобто 19 січня. Однак, – без снігу.

      22 січня у східних і західних областях очікуються снігопади, на решті території пройде мокрий сніг.

      23 січня снігопади накриють уже всю Україну. 24 січня, опади очікуються в західних і північних областях. А вже з 25 січня до України повернеться суха та тепла погода (до +8), яка протримається до кінця місяця. 

      via GIPHY

      Про те, що у січні – лютому Україну остаточно засипле снігом і вріжуть 20-ти градусні морози попереджав синоптик Леонід Горбань. Поки його прогнози не справджуються, однак – попереду ще половина зими.

      Чекайте рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Далі зима буде дуже сніжною,
      – наголошував фахівець.

      Лютий, за словами фахівців, розпочнеться з "мінуса".

      Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпатах ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. 

      Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насалодитись зимовою погодою.

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      Автор: Ірина Вихрущ, Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Новини Києва Сніг в Україні
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