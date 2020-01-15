Коли в Україні випаде сніг: прогноз

В Україні поки втримається тепла та суха погода. Невеличке морозяне похолодання повернеться на Водохреще, подекуди температура впаде до -1…-4 градусів. А ось снігу чекати доведеться довше: припорошити країну він зможе з 22 січня.

Зима цього року в Україні дуже тепла. Перший сніг засипав регіони ще 2 грудня. Проте товщина снігового покриву була невеликою – 3 – 8 сантиметрів. Раділи такій справжній зимовій погоді українці лише кілька днів. Вже 5 – 6 грудня прийшло потепління, тримається воно й досі. Щоправда, у січні сніг потішив декілька західних регіонів на Різдво.

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Протримався він недовго: до 8 січня, далі температура повітря почала невпинно лізти вгору, а 14 – 15 січня сягнула навіть позначки у +10 градусів.

Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом,

– написала на своїй фейсбук-сторінці україська синоптикиня Наталка Діденко.

Так, невеличке похолодання, за її словами прийде на Водохреще, тобто 19 січня. Однак, – без снігу.

22 січня у східних і західних областях очікуються снігопади, на решті території пройде мокрий сніг.

23 січня снігопади накриють уже всю Україну. 24 січня, опади очікуються в західних і північних областях. А вже з 25 січня до України повернеться суха та тепла погода (до +8), яка протримається до кінця місяця.

Про те, що у січні – лютому Україну остаточно засипле снігом і вріжуть 20-ти градусні морози попереджав синоптик Леонід Горбань. Поки його прогнози не справджуються, однак – попереду ще половина зими.

Чекайте рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Далі зима буде дуже сніжною,

– наголошував фахівець.

Лютий, за словами фахівців, розпочнеться з "мінуса".

Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпатах ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області.



Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насалодитись зимовою погодою.