Коли українцям очікувати на зниження тарифів: пояснення представника Зеленського

Про зниження цін на комунальні послуги, "зелені" тарифи та "Роттердам+" – в ефірі 24 каналу розповів представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус.

Чи будуть знижувати тарифи для населення

– Може відбутися певне зниження тарифів на газ. Якщо ви ставите питання: "Коли?", то з 1 липня це можливо. "Нафтогаз" вже анонсував пониження цін для промисловості з 1 червня, тому відповідно з 1 липня може бути й для населення.

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– На зустрічі із Володимиром Зеленським ми розглядали питання тарифів, як для населення, так і для бізнесу. Ми говорили, що один із способів прихованого підвищення тарифів для населення – це піднімати тарифи для бізнесу. Звичайно, що бізнес потім все через собівартість перекладе на населення, яке не розуміє цього і продовжує думати, що тарифи низькі.

Я останніх два-три роки казав, що в нас особливо завищені тарифи для бізнесу. Це весь непобутовий споживач: бюджетні установи, комунальні підприємства, метро, водоканали, малий та середній бізнес. Сьогодні вони платять тарифи майже в три рази вищі, аніж звичайне населення.

– Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив Зеленський у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобуток газу, інвестування, зупинку імпорту газу й розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може й більше.

– Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам+", що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, що люди десь в напів натяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити.



Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

– Те, що люди його підтримали, означає, що вони готові голосувати за якусь більшу ідею, мрію, майбутнє, аніж просто зниження тарифів. Якщо в нас зарплати будуть більші, то і тарифи можуть бути не такою проблемою.

Якщо ми говоримо про холодну воду, то мусимо розуміти, що в ній 40% собівартості – це електроенергія, яка для водоканалу якраз заходить по промисловому тарифу. Чим дорожча електроенергія для бізнесу, тим вищі в населення тарифи на холодну воду.

– Електроенергія для населення не є сьогодні в Україні основним тягарем. Якщо середня платіжка трошки більше, ніж дві тисячі гривень, то з них електроенергія буде десь близько 200 гривень, а 1,5 тисячі гривень – тепло та газ.

– Тепло і газ мають певні обмеження по МВФ. Політика й позиція такі, що треба продовжити співпрацю з МВФ. У нас ріст ВВП не той, де ми можемо бути самостійно й сказати, що ми без них далі розвиваємося та справляємося.

Про "Зелені" тарифи

– В Україні є така схема, як "зелені" тарифи. Оскільки сонячних та вітростанцій стало багато, то вони почали з ринку забирати ще більше грошей.

– Якщо формулу "Роттердам+" відмінити, то ті гроші автоматично ідуть до "зелених" тарифів, бо вони гарантовані законом. А відмінити їх – це знову ж таки закон.

Що таке "зелений" тариф?Спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у приватних осіб, згенеровану сонячними та вітровими електростанціями. Це робиться для заохочення розвитку зеленої або, як її ще називають, альтернативної енергетики.

– Якщо "зеленим" треба було б більше грошей, то це означає, що треба підняти для когось тарифи. Або можна перерозподілити: відмити "Роттердам+" і тоді ті гроші підуть до "зелених".

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– Я рекомендую перевірити тарифи вугільних електростанцій, наприклад, за лютий та за квітень. Ви побачите, що вони дуже сильно змінилися. Тобто в реальності повноцінно "Роттердам+" сьогодні не працює.

Що таке "Роттердам+"?Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.



Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки.

Про зростання цін на електроенергію

– Від 1 липня, згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Відповідно, такі компанії, як державна "Енергоатом" та приватна ДТЕК Ахметова, зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення. Саме вони контролюють 90% виробництва електроенергії.

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