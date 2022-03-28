Виговці показали, на що росіяни перетворили село на мальовничій Сіверщині
Українські захисники показали, як тепер виглядає село на мальовничій Сіверщині. Російські загарбники завдали по ньому потужних ударів.
У 58-ій окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського зазначили, що забули слово "пробачити" рівно о 5 ранку 24 лютого, з першим снарядом росіян, який прилетів у цивільні домівки.
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Росіяни зруйнували село на Сіверщині
"З кожним наступним все більше і більше вчили слово "війна", нарощували в собі розуміння слова "ненависть", яке в рази перекривало слово "страх", – наголосили у бригаді.
Там додали, що вже 33 день воїни плекають у собі слово "помста", втілюють його щоденно, щогодинно та щосекундно. "Бо немає нічого, що могло б виправдати те, що тварюки роблять із нашою країною, українцями та їхніми домівками", – пояснили виговці.
Росіяни зруйнували село на Сіверщині / Фото 58-ї окремої мотопіхотної бригади
До допису у бригаді прикріпили знімки зруйнованого українського села.
На фото – колись мирне село мальовничої Сіверщини,
– зазначили там.
Однак тепер село більше нагадує руїну. Її там забезпечили російські загарбники.
Ось у що росіяни перетворюють українські села / Фото 58-ї окремої мотопіхотної бригади
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