Польща перейменувала російський Калінінград на Крулевець. Цим рішенням країна вписується у світовий тренд.

Варто згадати, як нещодавно КНР оприлюднила китайські назви міст та регіонів Росії. Щоправда, це не зустріло бурхливої реакції в російської сторони. Про це 24 Каналу сказав громадський діяч з Польщі Ришард Купідура.

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В Росії колись велися зовсім інші дискусії

У Польщі назва Крулевець дуже часто використовувалася раніше. Це не є вкрай радикальна зміна.

До речі, Крулевецька область дуже незручна для росіян. Зокрема, її існування показує абсурдність російського наративу про "ісконно рускіє зємлі". Говорити про споконвічність російського Крулевця насправді недоречно й недолуго.

Взагалі ця територія ставить під сумнів і розвінчує усю цю антизахідну російську параною.

Поляки цим рішенням показують росіянам, що у Росії колись були зовсім інші наративи, велися зовсім інші дискусії,

– ацентував Купідура.

Він згадав аналізи про те, чи буде матиме Росія майбутнє у межах Європейського Союзу. На початку 21 століття експерти серйозно думали, що це буде такий собі експеримент, котрий покаже, як може виглядати російська євроінтеграція.

Самі росіяни думали про те, щоб відійти від цієї більшовицької назви, яка згадує злочинця Міхаіла Калініна. До 2012 року задумувалися, чи не треба їм повернутися до історичної назви. "В теперішній Росії, звісно, такі дискусії ледь не заборонені", – підсумував Ришард Купідура.

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У росіян "запалало"