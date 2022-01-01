Колишні чиновники та посли США закликають оприлюднити можливі санкції проти Росії
Джерело:AP news
У США колишні чиновники та дипломати наполягають, аби Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії. Ці каральні обмеження мають ввести у дію у випадку російської агресії проти України.
Група складається з 24 ексчиновників США. Усі вони раніше працювали у сфері національної безпеки.
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Підписанти працювали в адміністраціях американських президентів
Кілька осіб з цієї групи працювали в адміністраціях Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.
Хто підписав заяву з вимогами:
- експосли в Україні Стівен Пайфер та Джон Хербст;
- колишні посли в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу,
- колишній посол США у Польщі Деніел Фрід.
Ми вважаємо, що США мають, у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та з Україною, негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунки Кремля про витрати та вигоди, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації,
– мовиться у заяві.
Реакція Вашингтона має містити пакет жорстких санкцій. Американські політики та дипломати вважають, що про наслідки Москву слід попередити заздалегідь.Зверніть увагу! Поки Захід погрожує Росії санкціями, Росія, у свою чергу, знову звинувачує Україну. Цього разу рупором Кремля став глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров. Він переконує, що Україна збільшує постачання зброї на Донбас та нарощує кількість військових навчань.
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- Американський президент чітко зазначив, що союзники будуть вживати заходів у відповідь на агресію Москви.
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