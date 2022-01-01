Колишні чиновники та посли США закликають оприлюднити можливі санкції проти Росії

У США колишні чиновники та дипломати наполягають, аби Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії. Ці каральні обмеження мають ввести у дію у випадку російської агресії проти України.

Група складається з 24 ексчиновників США. Усі вони раніше працювали у сфері національної безпеки.

До теми У разі санкцій США Росія розвалиться економічно, – Огризко

Підписанти працювали в адміністраціях американських президентів

Кілька осіб з цієї групи працювали в адміністраціях Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Хто підписав заяву з вимогами:

експосли в Україні Стівен Пайфер та Джон Хербст;

колишні посли в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу,

колишній посол США у Польщі Деніел Фрід.

Ми вважаємо, що США мають, у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та з Україною, негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунки Кремля про витрати та вигоди, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації,

– мовиться у заяві.

Реакція Вашингтона має містити пакет жорстких санкцій. Американські політики та дипломати вважають, що про наслідки Москву слід попередити заздалегідь.

! Поки Захід погрожує Росії санкціями, Росія, у свою чергу, знову звинувачує Україну. Цього разу рупором Кремля став глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров. Він переконує, що Україна збільшує постачання зброї на Донбас та нарощує кількість військових навчань.

Тим часом За нове вторгнення Росії в Україну будуть жорсткі санкції, – глава МЗС Великої Британії

Путін та Байден провели перемовини 30 грудня: коротко

Володимир Путін та Джо Байден поспілкувалися телефоном увечері 30 грудня.

Розмова тривала близько години у закритому режимі.

У Білому домі розповіли, що Байден закликав Росію до деескалації поблизу українського кордону.

Американський президент чітко зазначив, що союзники будуть вживати заходів у відповідь на агресію Москви.

Про те, як Путін влаштував Україні істерику, у "Теории заговора":