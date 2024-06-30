Колишній генсек НАТО розкритикував Шольца за нерішучість у збройній підтримці України

Канцлера Німеччини Олафа Шольца розкритикували за нерішучість у підтримці України. Мовиться про вагання під час прийняття важливих рішень.

Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Німеччина надто нерішуча у питаннях підтримки України у протистоянні повномасштабній агресії Росії. За його словами, там занадто вагались при прийнятті рішень щодо постачання зброї нашій державі.

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"Канцер вічної війни"

Зокрема, він пригадав багатомісячні дискусії щодо танків Leopard.

Наразі канцлер відмовляється від постачання ракет дальнього радіуса дії Taurus. Я справді не розумію чому. Ці коливання лише дають Путіну додатковий стимул продовжувати війну,

– пояснив Расмуссен.

Колишній генсек НАТО вважає, що вагання Шольца стосовно підтримки України зроблять його не канцлером миру, а "канцлером вічної війни".

Він також нагадав, що інші партнери вже ухвалили важливі рішення стосовно підтримки України. Зокрема, США розблокували постачання ATACAMS, а Данія та Нідерланди вже готуються передати винищувачі F-16.

Расмуссен закликав канцлера Шольца якнайшвидше схвалити поставку ракет Taurus. За його словами, потрібно зняти усі обмеження на постачання зброї та її використання.

Водночас Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно знову прокоментував передачу ракет Taurus Україні. Цікаво, що він вже не такий категоричний у цьому питанні. Під час обговорення передачі Taurus Шольц, нарешті, не заперечив категорично таку можливість. Він лиш заявив, що несе відповідальність за те, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну у своїй країні".