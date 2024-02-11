Тримаючись за руки: експрем'єр Нідерландів та його дружина зробили евтаназію

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною пішли із життя внаслідок проведеної процедури евтаназії. Обом було по 93 роки.

Про це повідомила правозахисна організація The Rights Forum, яку заснував Дріс ван Агт.

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Що відомо про Дріса ван Агта

Ван Агт був прем'єр-міністром Нідерландів з 1977 по 1982 рік. Після відходу з офіційних постів він продовжував брати активну участь у міжнародній політиці, зокрема у процесі врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Після візиту до Ізраїлю в 1999 році ван Агт заявляв, що підтримує народ Палестини. Він називав свій досвід поїздки "наверненням".

У 2009 році він заснував організацію The Rights Forum, яка виступає за "справедливу і стійку голландську та європейську політику щодо палестинсько-ізраїльського питання".

Чому подружжя зробило евтаназію

Ван Агт та його дружина вже деякий час мали слабке здоров'я. У 2019 році Ван Агт переніс крововилив у мозок і так і не зміг повністю одужати.

Подружжя померло в понеділок 5 лютого. Обом було по 93 роки.

Їх поховають на приватній церемонії в східному місті Неймеген.

Він помер, взявшись за руку зі своєю коханою дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, підтримкою і опорою, з якою він був разом понад 70 років і яку завжди називав "моя дівчинка",

– повідомили в The Rights Forum.

Нагадаємо, що евтаназія наразі легальна в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії за певних умов.