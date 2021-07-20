Колишній сільський учитель таки стане президентом Перу
20 липня 2021 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:El Comercio
Педро Кастильо офіційно проголосили переможцем президентських виборів у Перу. Перуанський виборчком затвердив результат, відповідно до якого політика підтримали 50,12% виборців.
Президентську присягу Кастильо складе 28 липня. У своїй промові політик вже пообіцяв відкинути усе, що суперечить дипломатії.
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Ми працюватимемо разом, і об'єднаємо цю країну,
– запевнив Кастильо.
Що обіцяє змінити Кастильо
Напередодні президентських виборів політик озвучив низку обіцянок. Зокрема:
- подолати корупцію;
- внести зміни у законодавство;
- провести реформу освіти.
Перемога Кастильо: головне
- Президентські вибори у Перу відбулися у червні.
- Перемогу на них здобув колишній шкільний учитель Педро Кастильо, який очолює партію "Вільне Перу".
- Представниця консерваторів Кейко Фухіморі здобула тільки 49,875% голосів.
- Політичну діяльність з вчителюванням Кастильо поєднував з 2002 року. Спершу він був лідером загонів селянської самооборони від місцевих картелів, а у 2017 році очолив страйк вчителів.
- Кастильо зізнавася, що взяти участь у виборах його спонукала пандемія коронавірусу. Політик розповів: навчання в умовах ізоляції було дуже важко проводити, адже діти не мали доступу до смарфонів. Влада хоч і обіцяла надати усім планшети, однак, зрештою, нічого не зробила.