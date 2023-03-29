Захищає Україну і спокутує "гріхи минулого": колишній "Якудза" служить в лавах ЗСУ

Упродовж майже 20 років "Харусан" був членом Якудзи – злочинної організації, яку нерідко називають "японською мафією". Наразі чоловікові 50. Уже майже рік він провів у лавах ЗСУ.

Свого справжнього імені японець не називає. Війна, яку розв'язала Росія, спонукала "Харусана" взяти до рук зброю, аби захистити українську незалежність та "​спокутувати гріхи минулого".

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Як колишній "Якудза" вже майже рік воює за Україну

З юності, упродовж майже 20 років, "Харусан" був членом Якудзи. Це злочинна організація, яку нерідко називають "японською мафією". Згодом ще 10 років чоловік провів за ґ​ратами.

Журналістам розповів, що родом з японського міста Осака. Цікаво, що попри знання лише японської мови, наразі "Харусан" проходить підготовку у Грузинському національному легіоні. За рік в Україні він опанував майстерність снайпера і вже бував на передовій. Влітку на шиї "Харусана" з'явилося нове тату – український тризуб. І воно у нього не єдине. Адже, коли чоловік був якудзою, розписав тіло притаманними членам банди яскравими татуюваннями.

Тризуб я набив влітку минулого року тут, в Україні. І він символізує мою рішучість. Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну. В Україні – справжня війна, як Друга світова. Війна з агресором. Чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії, тому я вирішив приїхати,

– наголосив воїн.

Також він зазначив, що Росія напала не лише на Україну, від держави-агресорки потерпають й інші країни. "Вона (Росія – 24 Канал) завдала військової шкоди Молдові, Грузії, це я вже зараз знаю.Тому Росія створює небезпеку не лише для України, і я це розумію", – додав захисник.



Колишній "Якудза" вже майже рік захищає Україну / Фото з особистого архіву "Харусана"

"Харусан" поділився, що приїхав в Україну 1 квітня 2022-го. Розповідає: "Звісно, я не знав мови і сам собі так думав: ось я їду, не знаючи мови, як воно буде, що трапиться, але дивлячись на ті жахіття, які тут відбувалися, і ті жертви, які вже були на той момент, я зрозумів, що не варто взагалі перейматися такими дрібницями, як мовний бар'єр тощо".

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Головна місія – допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України

Так, спокута гріхів – це моє особисте, це є у моєму серці, усередині, але, звісно, це не єдине, за чим я приїхав. Є більш важлива мета, як от зменшити кількість жертв для України, наскільки я зможу, особливо серед дітей, які гинуть. Ну і взагалі моя ціль – це допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України. Це головна місія,

– наголосив воїн.

В українській армії японець опанував спеціальність снайпера. Ним і був на передовій. З листопада 2022-го проходить підготовку у складі "Грузинського національного легіону" до своєї наступної поїздки на фронт. Окрім того, захисник був на Запорізькому напрямку.

"Харусан" пригадав момент, коли виходив на позицію вже як снайпер, про неї довідалися росіяни, з дронів чи ще чогось почали сильно обстрілювати. "Тоді мені з нашим підрозділом довелося під цим обстрілом відійти. Це був такий найважчий досвід", – зазначив воїн.

Також додав, що здебільшого спілкується жестами. Однак, коли вже щось складне, то хлопці показують текст на екрані телефону, через перекладач.

Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги України. Це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн, це буде втратою миру в усьому світі, тобто миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни,

– переконаний японець.

Також "Харусан" звернувся до українців: "У жодному разі не падайте духом. В жодному, що б не було, до самої перемоги, не падайте духом".

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