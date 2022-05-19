Колишнього заступника голови Волинської ОВА підозрюють у допомозі ухилянтам перетинати кордон

Колишній заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації, ймовірно, допомагав у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Прокуратура вже оголосила йому підозру. ЗМІ вважають, що підозрюваний – Андрій Ярмольський

Слідчі з'ясували, що посадовець видавав чоловікам офіційні листи з недостовірною інформацією про мету виїзду в Польщу – нібито для доставки гуманітарного вантажу.

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У прокуратурі зазначили, що колишній заступник сприяв безперешкодному виїзду з території України військовозобов'язаних чоловіків, виїзд яких на період воєнного стану є обмеженим.

Імені посадовця у прокуратурі не назвали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у рамках досудового розслідування. Чоловіку загрожує позбавлення волі до п'яти років.

Дату судового засідання наразі не призначили, справу розглядатиме Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Як сказано на сайті військової адміністрації, заступником очільника області з 2 вересня 2021 року був Андрій Ярмольський. 4 квітня 2022 року його звільнили з посади.

Як чоловіки намагаються виїхати з України

Зазначимо, що впродовж російсько-української війни прикордонники викривають чимало осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Є й такі, що нелегально переправляють військовозобов'язаних. Є такі випадки:

Нещодавно подібного "патріота" викрили на Закарпатті. 32-річний чоловік переїхав на Закарпаття з Маріуполя. Для перетину кордону він ліпив наліпки "капелан" і "гумдопомога", щоб перевезти чоловіків.

На Закарпатті розвідка СБУ спільно з прикордонниками викрила групу осіб, яка незаконного переправляла ухилянтів від призову через державний кордон. Для цього порушники використовували тепловізор.

В Одеській області прикордонники, поліцейські та територіальна оборона затримали 26-річного чоловіка в жіночому одязі, який хотів перетнути кордон. Він планував потрапити до Молдови.

У Чернівецькій області, на пункті пропуску "Порубне", чоловік також одягнув жіноче вбрання, перуку та навіть зробив макіяж. Він був з дитиною і намагався перетнути кордон. Охоронцям рубежу ухилянт показав паспорт дружини.

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