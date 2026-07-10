Вже наступного дня поліція затримала підозрюваного. Про це пише ВВС.

Що відомо про злочин?

За інформацією правоохоронців, тіло політикині із серйозними травмами виявили у її будинку в селі Гейтор у графстві Девон. Про смерть повідомили лише після проведення першочергових слідчих дій та затримання підозрюваного.

Поліція Девону та Корнуолла повідомила, що 26-річного громадянина Великої Британії затримали в місті Ньютон-Еббот. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі встановлюють обставини трагедії та можливий мотив злочину.

Правоохоронці зазначили, що на цьому етапі розслідування не вбачають ознак політичного чи терористичного мотиву. Водночас вони наголосили, що продовжують перевіряти всі можливі версії та закликали громадян не поширювати непідтверджені припущення, аби не зашкодити слідству.

Енн Віддекомб була однією з найвідоміших британських політикинь-консерваторок. Вона обиралася до Палати громад від Консервативної партії з 1987 до 2010 року та працювала в уряді прем'єр-міністра Джона Мейджора у 1990-х роках.

Після виходу з британського парламенту Віддекомб залишалася активною в політичному житті. У 2019 році вона стала депутаткою Європейського парламенту від Партії Brexit, а після її перейменування приєдналася до партії Reform UK, від імені якої регулярно коментувала питання міграції, правосуддя та внутрішньої політики.

Після повідомлення про її смерть співчуття висловили представники різних політичних сил Великої Британії. Прем'єр-міністр та лідери опозиції назвали загибель Віддекомб шокуючою подією та закликали дочекатися результатів поліцейського розслідування.

Що відомо про інші резонансні вбивства за кордоном?

У німецькому місті Штаде сталася стрілянина у молодіжному центрі, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще кілька осіб зазнали поранень. За даними правоохоронців, усі загиблі є дорослими, а обставини трагедії наразі встановлюються.

Поліція вже затримала трьох підозрюваних, серед яких і ймовірний стрілець. Попередньо, мотивом злочину міг стати особистий конфлікт, який німецькі ЗМІ характеризують як інцидент "на ґрунті пристрасті".

За інформацією слідства, головний підозрюваний разом із жінкою намагався втекти автомобілем, однак правоохоронці відкрили вогонь по машині, пошкодили колесо та затримали втікачів. Очевидці повідомили, що під час затримання пролунало приблизно 10 – 15 пострілів.

У польському місті Бяла-Подляска 15 червня було застрелено російського опозиційного художника Семена Скрепецького. Він був відомий політичними карикатурами на відомих російських історичних діячів та політиків, зокрема Володимира Путіна.

Наразі польська поліція офіційно не називає імені загиблого, зазначаючи лише, що жертвою став 44-річний громадянин Росії. За даними правоохоронців, чоловіка застрелили на стоянці біля одного з житлових комплексів міста.