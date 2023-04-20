Шикарний замок та квартира в Парижі: у Коломойського знайшли нерухомість у Франції

В українського олігарха Ігоря Коломойського знайшли нерухомість у Парижі. Крім цього, його родина володіє розкішним замком 15 сторіччя поблизу французького берега Женевського озера.

Усе майно зареєстровано на компанії, власницею яких є сестра Коломойського Лариса Черток. Звідки жінка взяла гроші на купівлю житла – наразі невідомо.

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Яке житло має родина Коломойського у Франції

Сестра Ігоря Коломойського має у своєму розпорядженні 2 квартири, 4 апартаменти, 2 підвальних приміщення і 2 паркувальних місць лише у столиці Франції. Уся нерухомість розташована поруч з історичними садами Трокадеро і виглядає прямо на Ейфелеву вежу.



Будинок сестри Коломойського у Парижі й документи на нього / Фото Радіо Свободи

За словами журналістів, це майно родина Коломойського придбала ще у 2018 році.



У Парижі родина Коломойського має шикарне житло / Фото Радіо Свободи

Також Черток володіє замком Буффавен, зведеним у 15 столітті у селищі Люллі, що за 10 кілометрів від Женевського озера. Комплекс має площу в 109 тисяч квадратних метрів, куди входять триповерховий замок з підвалом, прибудова і земельна ділянка. Цей замок зареєстрований на компанію сестри Коломойського, офіс якої розташований у Монако.



Замок сестри Коломойського у Франції й документи на нього / Фото Радіо Свободи

Журналісти виявили, що до осені 2014 року замок був власністю родини соратника Коломойського – Ігоря Палиці. Після того, як земля перейшла у власність олігарха, там відбулися досить масштабні зміни. Зокрема, амбар перетворили на дворівневу житлову площу з оздоровчою зоною та відкритим басейном, а також побудували тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики. За даними супутника, спортмайданчики з’явилися біля замку у 2016 році.



Супутникові знімки території замку родини Коломойського / Фото Радіо Свободи

Нещодавно до Коломойського завітала в гості СБУ

Зранку 1 лютого додому до Ігоря Коломойського з обшуком навідалися співробітники СБУ та БЕБ. Олігарха звинувачували у махінаціях навколо ПАТ "Укртатнафти", а також "Укрнафти".

Згодом правоохоронці викрили, що топменеджмент компанії Коломойського незаконно привласнив собі 40 мільярдів гривень на транспортуванні та вибудуванні нафти.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування у межах кримінальних проваджень та встановлюють всі обставини.

Замок Буффавен був зведений у 15 столітті і є однією з небагатьох споруд, яка в досить гарному вигляді збереглась до наших часів. На стінах замку лишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили його у 1590 році. Всередині мав також зберегтися герб засновників – родини Ланженів.