Коломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію, – "Схеми"

З Грузії та Китаю Запорізький завод феросплавів завіз в Україну обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же час завод отримував дешеву електроенергію від фірми "Юнайтед Енерджі".

За даними розслідування "Схем", Запорізький завод феросплавів належить до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського. Олігарху вдалося придбати його зі знижкою. Продавцем була державна компанія "Енергоатом".

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Правоохоронці розслідують законність закупівлі.

Історія розпочалася у лютому

Масштабні партії обладнання для майнінгу криптовалют на Запорізький завод феросплавів почали прибувати ще у лютому 2021 року.

Компанія Georgian Manganese відвантажила понад 1200 блоків фірми Bitfury. Їхня вартість становила 3 мільйони доларів. У березні відвантажили ще приблизно 1400 блоків.

Окрім того, у гонконзьких фірм придбали майже 12,5 тисяч блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain. Їхня вартість становила понад 6 мільйонів доларів.

Загалом упродовж 2021 року Запорізький завод феросплавів імпортував обладнання для майнінгу та допоміжні конструкції на суму майже 750 мільйонів гривень.

"Схеми" наголосили, що частину пристроїв імпортували через Чорноморський рибний порт. Він перебуває під контролем так званої групи "Приват". Її лідером вважають самого Коломойського.

Також у 2020-у відбувся аукціон, на який виставили великий обсяг електроенергії. Щасливим покупцем виявилася компанія "Юнайтед Енерджі". Одна кВт-година коштувала 1,15 гривні.

За даними "Схем", "Енергоатом" міг недоотримати майже 3 мільярди гривень.

Придбану електроенергію постачали на низку підприємств з орбіти Коломойського. Зокрема, на Запорізький завод феросплавів.

Слідство НАБУ встановило, що під час продажу електроенергії державний "Енергоатом" міг недоотримати доходів на загальну суму понад 4,35 мільярда гривень

В "Енергоатомі" спростовують інформацію

Тимчасовий виконувач обов'язків президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін усе спростовує.

Там нічого такого, про що ви зараз натякаєте, не було. Там все було зроблено так, як потрібно було зробити. Ми – найбільший постачальник в Україні. Звичайно, ми продаємо великими лотами,

– наголосив Котін.

Підрахунки журналістів

Журналісти підрахували: якщо завезене обладнання увімкнути на повну потужність, запорізький завод може отримувати близько 80 біткоїнів щомісяця. Станом на 8 грудня – це понад 4 мільйони доларів.

Заява керівника заводу

Павло Кравченко – керівник заводу – наголосив, що криптоферму вирішили встановити, аби мати можливість заробляти гроші. Водночас її ще начебто не запустили.

Висновок

Коломойський наразі не коментує інформацію. Тим часом у розслідуванні "Схем" підсумували отриману інформацію.

"Державна компанія продає дешеву електроенергію приватному трейдеру з орбіти олігарха. Трейдер постачає цю енергію на завод олігарха. І завод, виходить, за рахунок майнінгу криптовалюти має можливість отримати прибуток. Але завод, який відносять до сфери впливу Коломойського, не платитиме з цього податків у казну – через неврегульовані законодавчі правила", – наголосили "Схеми".

Розслідування "Схем": дивіться відео

У грудні 2021 року

ЗМІ повідомили, що с

кандальний Коломойський