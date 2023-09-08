Чому Коломойський відмовляється платити заставу: неочікуване припущення розслідувача
Ще 2 вересня суд обрав запобіжний захід для Ігоря Коломойського – перебування два місяці під вартою. В олігарха був також вибір внести заставу, сума якої сягає майже 510 мільйонів. Однак від такої альтернативи Коломойський неочікувано відмовився.
Причина такого рішення Коломойського лежить на поверхні, однак більшість навіть і не розглядала б саме такого варіанту. Своє припущення в ефірі 24 Каналу висловив журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.
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"Я думаю, у Коломойського і немає таких грошей офіційно, оскільки гроші на заставу треба вносити з прозорих, "білих і пухнастих" джерел. Або хтось за нього має внести гроші зрозумілого походження", – зауважив Юрій Ніколов.
Де поділись гроші Коломойського
Річ у тім, що в Ігоря Коломойського давно заарештовані рахунки за рішенням британського суду. Тому цілком імовірно, що він має кошти на власне побутове утримання, але не більше.
Не виключаю, що він просто не може таку суму мобілізувати одноразово. Але з іншого боку – якщо навіть може, то що йому заважає посидіти в СІЗО СБУ? Може алергія там легше переноситься, у нього ж алергія на сезонні квіти,
– зіронізував журналіст.
До того ж умови, не варто наївно вважати, що утримання Коломойського в СІЗО суттєво не відрізняються від умов, які б могли бути у пересічного українця за таких серйозних звинувачень.
Юрій Ніколов пояснив, чому Коломойський не вносить заставу: дивитись відео
Справа Ігоря Коломойського: що відомо
- Вранці 2 вересня до будинку Ігоря Коломойського завітали "гості" з СБУ, Офісу Генпрокурора та Бюро економічної безпеки. Тоді йому вручили підозру одразу за кількома статтями – шахрайство та незаконне відмивання коштів. До слова, при доведенні провини, Коломойському може "світити" 12 років позбавлення волі.
- У той же день відбулось засідання суду, де йому обрали запобіжний захід – утримання під вартою два місяці у Дніпрі. Водночас Коломойському запропонувати альтернативу – внести заставу у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Адвокати олігарха, ствердно заявили, що заставу вносити не будуть. Принаймні щодо розгляду апеляції.
- До слова про це, розгляд апеляції Коломойського був призначений на 5 вересня. Однак через відсутність матеріалів, розгляд перенесли на 25 вересня. Відповідно Коломойський залишається у СІЗО до цього часу включно.
- А вже у четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру. Його звинувачують у заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". Зауважимо, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами банку. Бо ж іще в жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили, що зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами для того, аби довести провину підозрюваних.