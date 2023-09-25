"Годують добре, умови проживання нормальні", – Коломойський зробив кілька заяв перед судом

Олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у виведенні коштів з ПриватБанку і відмиванні активів, доставили до апеляційного суду Києва. Перед розглядом скарги бізнесмена на застосування запобіжного заходу, він устиг зробити кілька заяв.

Перед початком засідання Коломойський сказав журналістам, що чекає від суду "справедливості" та зауважив, що тримають його в "нормальних умовах": нарікань на їжу в ізоляторі у нього немає і там годують добре.

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Коломойський поділився, що йому не дозволяють бачитися з родичами, але пускають до нього адвокатів.

Бізнесмен також зауважив, що не спілкувався з Володимиром Зеленським від початку повномасштабного вторгнення.

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На засідання прийшли працівники телеканалу "1+1" – ведучі Наталія Мосейчук, та Юрій Горбунов, а також ексміністр культури Олександр Ткаченко.

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