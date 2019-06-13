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      Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд

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      Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ
      Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ / Фото из открытых источников

      Если вы думали, что административный суд самый безумный суд в Украине, то оказалось, что есть еще и Барышевский. И уже два дня этот суд генерирует решения, которые очень выгодны Игорю Коломойскому, но противоречат здравому смыслу, верховенству права и экономическим интересам украинцев.

      Сначала суд удовлетворил жалобу какой-то дамы, запретив летать SkyUp, что выгодно прежде всего Международные авиалинии Украины (МАУ). Потому что МАУ против конкуренции, а лоукостеры сделали перелеты в Украине гораздо дешевле, что делает  Международные авиалинии Украины убыточным.

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      И по какому пути всегда идет Коломойский? Убирает конкуренцию, вот и убрал с помощью суда в Барышевке, которому пожаловались на плохое обслуживание. Может быть оно и не очень хорошее, но если опираться на такой критерий, то МАУ можно было бы лишить лицензии лет 10 назад. И поводов для этого было предостаточно.

      Но самый справедливый барышевский (черт, где это?) суд решает забрать лицензию у конкурента МАУ. Кто знает, еще немного, и может иностранные лоукостеры судья запретит. Зачем украинцам эти дешевые перелеты? Ведь есть МАУ и Коломойскому надо закончить его личную эпоху бедности.

      Но это было только начало. Теперь барышевский суд (все-таки, где это?) решил разрушить сотрудничество Украины с МВФ, и лишить национальный банк независимости, запретив заместителю главы НБУ Катерине Рожковой исполнять свои обязанности. Феерично звучит формальная причина: какой-то неизвестный гражданин (может быть хоть знает, где это Барышевка) решил, что Рожкова угрожает "добробуту" украинцев. И судья решил его в этом поддержать. При этом, симптоматично, что именно Рожкову считает своим врагом Коломойский. И не важно, как вообще это возможно запрещать кому-то работать под таким предлогом. Судья просто принял такое решение.

      Катерина Рожкова
      Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова / Фото Новое Время

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      Решение суда опасно не только демонстрацией всесильности Коломойского, но и тем, что такими шагами он нивелирует независимость Национального банка. Институт независимого НБУ является основным элементом реформ, проводимых Украиной вместе с МВФ. Независимость НБУ – четкий маркер для инвесторов, которые только-только успокоились после заявления Игоря Коломойского о дефолте и принялись покупать. Если НБУ потеряет свою независимость – то мы потеряем программу МВФ. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И будьте уверены, слово "Барышевка" сегодня начнут выговаривать даже в Вашингтоне. И местный судья прославится, но на него плевать. Тем более, судя по всему, виза в США ему никогда и не была нужна. Проблема в том, что такие вот судьи из Барышевки наносят удар по экономике Украины.

      Будет ли решение суда исполнено? Конечно нет, НБУ подаст апелляцию. Но это первый шаг по пути уничтожения независимости НБУ и его уже сделали.

      И труднее всего понять, зачем такое делать. Зачем атаковать Нацбанк и конкурентов МАУ через один и тот же суд – это же "палево". Может хоть для приличия прикрылись бы? Или уже можно не скрывать.

      И черт побери, остановите кто-то этот бешеный судебный принтер. Иначе ОАСК будет ревновать. Может президенту стоит съездить в Барышевку и выступить там с речью, что он не намерен давить на этот суд? В конце концов, тогда мы все узнаем, где же эта Барышевка. И может удастся прикрыть эту свободную судебную зону. Зону безграничных возможностей Коломойского.

      Автор: Сергей Фурса
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський Судді МВФ Ігор Коломойський НБУ SkyUp
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