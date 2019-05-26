Коломойський хоче, аби Зеленський оголосив дефолт в Україні

Одна із найбагатших постатей в Україні Ігор Коломойський висловився за дефолт в Україні. На переконання олігарха, Україна має вчинити так, як свого часу Греція та Аргентина.

Грецію Коломойський назвав прикладом для України щодо взаємин з кредиторами.

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"У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не заплатила за кредитом Міжнародному валютному фонду, хоча і тимчасово", – пояснив бізнесмен у коментарі The Financial Times.

На його переконання, у дефолті немає нічого страшного. Як приклад підприємець навів Аргентину.

"Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували", – додав він.

Водночас Коломойський вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ.

Якщо Зеленський буде слухати Захід і не ухвалювати власні рішення, він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги – 5, 10, 15, замість 73 відсотків,

– констатував олігарх.

Крім того, на думку Коломойського, США та Євросоюз могли б списати зовнішні борги України.

"Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодить Росії, а Україна – просто привід", – каже підприємець.

Видання нагадало, що з 2016 року Коломойський намагається скасувати рішення про націоналізацію Приватбанку, але МВФ попередив, що це поставить під загрозу програму фінансової допомоги, узгоджену ще п’ятим президентом Петром Порошенком.

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До слова, місія МВФ прибула до України 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Щоправда, наступного дня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну . Але це виявилося фейком, оскільки експерти МВФ залишилися в Києві та запланували на найближчий час зустріч із Володимиром Зеленським.

23 травня у МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде.

Що таке дефолт? Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.



Що таке реструктуризація кредиту?Це зміна умов договору задля того, аби позичальнику було легше обслуговувати борг. Як правило, реструктуризація є невигідною для боржника.