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      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Коломойський у програші, коронавірусна загроза та путінська пастка для Зеленського: блоги тижня

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Коломойський загроза для країни, пояснюємо небезпеку коронавірусу та як вода в Крим може стати каменем спотикання для Зеленського.

      1. Коломойському не пощастило: МВФ буде, дефолту не буде



      Коронавірус та нафтовий ціновий шок стали подарунком долі для всіх в Україні, кого хвилює продовження нормальної і передбачуваної співпраці із західними кредиторами.

      Чому виникла загроза дефолту в Україні?

      2. Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен



      Як нам усім треба міняти поведінку через COVID-19. Просто "не панікувати" мало. І ні, це не "як грип".

      Все про коронавірус в Україні та світі.

      3. В обійми дефолту: чому Коломойський і посіпаки штовхають Україну на самогубство



      Дефолт – це завжди боляче. Це остання міра. Коли до неї доходить, ніхто не щасливий. Абсолютно ніхто. Крім, хіба що, Коломойського і компанії, які відчувають небувале полегшення.

      Що таке дефолт –  читайте тут!

      4. Путін закладає міну для Зеленського



      Суперечливі заяви представників української влади щодо можливості відновлення поставок води в окупований Крим навряд чи можна вважати теоретичним обговоренням проблеми, для якої немає ніяких реальних приводів.

      Вода в Крим –  все, що треба знати.

      5. Путін боїться "армії, мови, віри"



      Володимир Путін вирішив бути завжди. Після того, як Держдума "обнулила" йому президентські терміни – він отримав право ще на дві каденції. Відтепер його горизонт – це 2036 рік.

      Більше матеріалів про Путіна –  тут.

      730 українців закрили в готелі Єгипту через коронавірус: що там відбувається
      сьогодні
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини політики Новини України Публікації Володимир Путін МВФ Володимир Зеленський Анексія Криму Вода в Криму Олександр Дубінський Обвал цін на нафту Ігор Коломойський
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