Колона для евакуації з Київщини вже виїхала: промовисте відео

У середу, 9 березня, має відбутися евакуацію мирного населення з Київщини. Перша колонна виїхала приблизно о 12:30.

Як повідомили у ДСНС, перша колонна вже виїхала для евакуації.

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Раніше Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години.

Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:

Енергодар – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь – Запоріжжя;

Волноваха – Покровськ;

Ізюм – Лозова;

з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.

Зверніть увагу! Карту маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині, – дивіться тут.

Колона для евакуації з Київщини вже виїхала: дивіться відео

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