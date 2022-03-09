Колона для евакуації з Київщини вже виїхала: промовисте відео

9 березня 2022 , 12:35
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Джерело:

ДСНС

У середу, 9 березня, має відбутися евакуацію мирного населення з Київщини. Перша колонна виїхала приблизно о 12:30.

Як повідомили у ДСНС, перша колонна вже виїхала для евакуації.

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Раніше Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години.

Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:

  • Енергодар – Запоріжжя;
  • Суми – Полтава;
  • Маріуполь – Запоріжжя;
  • Волноваха – Покровськ;
  • Ізюм – Лозова;
  • з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.

Зверніть увагу! Карту маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині, – дивіться тут.

Колона для евакуації з Київщини вже виїхала: дивіться відео

 

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Автор: Альона Захарова