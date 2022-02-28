Колоні ні кінця, ні краю: у Мадриді пройшла гігантська акція на підтримку України

Від початку спроб окупантів захопити наші землі вже минає четверта доба. Тож люди з усього світу продовжують підтримувати Україну.

В іспанському місті Мадрид кілька десятків тисяч українців та небайдужих людей зібралися на підтримку України на тлі нападу Росії. Акція відбулась у неділю, 27 лютого, повідомляє 24 канал.

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Велика підтримка Мадриду

Очевидці не можуть назвати навіть приблизну кількість людей, які долучилися до цього масштабного дійства. Небайдужих до долі України і справді виявилось дуже багато.

Ті, хто ішли посередині колони кажуть, що не бачили її ні початку, ні кінця.

Попередньо, очікувалось, що буде приблизно 1 тисяча осіб. Хоча з відео зрозуміло, що було значно більше – аж понад 20 тисяч.

Усі вони вийшли із закликом до держави-агресорки негайно припинити війну.

Люди виходять на вулиці з українськими прапорами та антиросійськими плакатами. Вони виконують український гімн, а також у своїх гаслах вимагають не лише Росію зупинитися, а й світ – допомогти у цьому.

Не лише українці

Примітно, що серед учасників було не лише багато представників української діаспори, а й безліч самих іспанців, а також мігрантів з різних інших країн.

Акції на підтримку України у Мадриді / Фото 24 каналу

Як минула акція: дивіться масштабне відео

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