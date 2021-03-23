Величезну колону танків і БМП помітили біля кордону Білорусі з Польщею: відео

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У Білорусі в Гродно місцеві мешканці зафільмували велику колону важкої військової техніки. Місто розташоване майже на кордоні з Польщею та неподалік від Литви.

Джерело:

24 канал

Танки та бойові машини піхоти (БМП) свідки побачили увечері 22 березня. Відео та фото на доказ цього люди надіслали журналістам.

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Білоруські танки помітили біля кордону з Польщею: що відомо

Пізно ввечері 22 березня вулицями білоруського міста Гродно проїхали дві величезні колони важкої військової техніки – після 22 та близько 23 години.

  • За даними NewGrodno, ця техніка (автомобілі, танки та БМП) їхала з військових частин до навчального полігону.

Танки на вулицях Гродно: дивіться надіслані білоруським журналістам очевидцями фото та відео


Велику колону танків та БМП помітили у білоруському Гродно / Фото NewGrodno


Скільки саме було танків – невідомо, але колона рухалася тривалий час / Фото NewGrodno


Військова техніка рухалася у супроводі правоохоронців / Фото NewGrodno


А через годину місцеві мешканці зафіксували ще одну таку ж ситуацію / Фото NewGrodno

Зверніть увагу: Гродно – місто в Білорусі, розташоване в західній частині країни. До кордону з Польщею від Гродно – 15 кілометрів, а до Литви – 30.

Колону військової техніки побачили у Гродно: дивіться розташування на карті

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