У США два малюки з'їли прах свого дідуся: їхня мати розповіла разючу історію

Американка з Колорадо Моніка Лонг розповіла разючу історію, яка сталася з її 2 дітьми. Малюки гралися з прахом їхнього дідуся та могли з'їсти цей попіл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал американського видання The New York Post.

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Як діти з США могли з'їсти прах свого дідуся

Мати-одиначка трьох дітей Моніка Лонг зі штату Колорадо розповіла, що залишила своїх двох малюків, віком 3 і 2 роки, на хвилинку самих на початку січня, щоб мати можливість скористатися вбиральнею під час підготовки до дня народження.

Після повернення з туалетної кімнати жінка побачила, що її хлопчики граються в щось, що схоже на білий бруд. За чотири хвилини, поки її не було, двоє негідників встигли вимазати сажею свої обличчя, тіла та підлогу.

Далі жінка просто пропилососила цей пил.

Я думала: "Звідки взявся цей бруд?",

— згадувала Лонг.

Через кілька днів жінка виявила порожній контейнер, у якому зберігався прах їхнього діда, і до неї дійшла жахлива правда – "бруд", яким гралися її діти та який вона пропилососила, – це його кремовані останки.



У США 2 онуків могли з'їсти прах свого дідуся / Фото з тіктоку @molo.solo

"Вони схопили його (контейнер з прахом – 24 Канал) і висипали по всьому килиму. І я не знала, що це останки нашого дідуся, і я їх пропилососила", – розповіла жінка у тіктоці.

Жінка навіть припустила, що її діти можливо, могли з'їсти частину праху, стверджуючи, що в одного з них були сліди від попелу навколо рота.

Щодо того, як її діти змогли дістатися до праху, Лонг сказала, що контейнер з рештками дідуся був на полиці, куди, здавалося, вони б не могли дістатися. Але зрештою діти залізли нагору і схопили прах.

Вона припустила, що маленькі пустуни потім відкрутили кришку за допомогою рота.

2 американських малюки могли з'їсти прах свого дідуся / Відео з тіктоку @molo.solo

Американка також припустила, якою була б реакція дідуся хлопчиків на цю витівку. Моніка Лонг зазначила, що PawPaw, так назвали чоловіка в родині, поставився б до цього з гумором, а подібна історія здалася б йому смішною.

Відомо, що це був прах батька Моніки Лонг, який помер у 2020 році.