Колосальна підтримка: яку допомогу Україні вже надали партнери
Джерело:Генштаб ЗСУ
Україну у її боротьбі зараз підтримує ледь не увесь цивілізований світ. Наші міжнародні партнери вже надали велику матеріальну допомогу і продовжують це робити.
Міжнародна підтримка України
Збройні Сили України дуже вдячні всім державам, їхнім народам та урядам, які надають військову допомогу та підтримують незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Усе це – під час загарбницької війни Росії в Україні.
Увага Нове звернення Зеленського до українців
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Європейський Союз
Уперше за весь час, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою.
"Це поворотний момент", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Також країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для "героїчної українській армії, яка люто протистоїть російським загарбникам", заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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Данія
Данія передає Україні протитанкову зброю для боротьби із російською армією. Це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, зокрема проти бронетехніки.
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Бельгія
Бельгія надасть додатково автоматичну та протитанкову зброю.
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Швеція
Зі Швеції в Україну відправлять польові пайки, шоломи, бронежилети та одноразові протитанкові гранатомети.
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Фінляндія
Фінляндія збільшить свою допомогу Україні, а також надасть військове захисне спорядження для допомоги країні:
- автомати;
- патрони до штурмових гвинтівок;
- однозарядне протитанкове озброєння;
- бронежилети;
- шоломи.
Уряд Фінляндії також надав Естонії ліцензію на реекспорт в Україну артилерійських знарядь та боєприпасів до них, які Естонія раніше придбала у Фінляндії.
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Норвегія
Попри те, що Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, уряд вирішив, що країна надасть Україні протитанкову зброю M72.
- Люксембург
"На знак солідарності та підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення уряд Люксембургу вирішив поставити протитанкові засоби, набої, позашляховики та намети", – сказав міноборони Франсуа Бауш.
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Нідерланди
Нідерланди поставлять в Україну ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи. Також до України направляють протиповітряні комплекси Stinger та протитанкові Panzerfausts. Перша відправка відбулася 28 лютого.
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Австралія
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку для боротьби з російськими загарбниками.
"Переважна більшість з цього буде в летальній категорії. Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини – України, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО", – зауважив Моррісон.
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Чеська Республіка
Чехія теж надсилає допомогу українським воїнам. Вранці вона перетнула чесько-польський кордон і продовжила шлях до місця призначення. Готують й інші відправлення.
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Канада
Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення. А також заборонить імпорт російської сирої нафти.
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Словацька Республіка
Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо.
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Словенія
Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.
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Німеччина
Уряд Німеччини надасть Києву протитанкове озброєння і переносних ракетно-зенітних комплексів. Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні.
До слова Попри погрози Росії: перша партія зброї від Німеччини прибуде за лічені години
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Румунія
Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених з сусідньої країни.
Окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 мільйона євро. Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях.
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Польща
Колона з боєприпасами, які Польща передала Україні, вже надійшла.
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Литва
Литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматичних гвинтівок, гармат, касок та бронежилетів. Литва та ЗС Литви є однією з тих держав, які надають військову допомогу Україні вже під час війни.
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США
Дежсекретар США відповідно до повноважень президента санкціонував безпрецедентне третє президентське залучення до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України.
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Латвія
23 лютого, в Україну з Латвії доставили зенітно-ракетні комплекси для посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії.
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Естонія
Естонія привезла військову допомогу, зокрема протитанкове озброєння.