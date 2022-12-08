Скотобійня по-вагнерівськи: окупант, якого кинули вмирати, назвав колосальні втрати Росії

Росія активно вербує "гарматне м'ясо" серед ув'язнених. Кожен окупант для країни-терористки – одноразовий. Рятувати "солдатів" не збираються. Натомість їх кидають на полі бою повільно вмирати, гниючи живцем.

Черговий "герой голодних ігор" Євгенія Прігожина – зек-вагнерівець з позивним "Морок" (хоча який там морок, навіть на сутінки не тягне). Він купився на солодкі байки "кухаря Путіна" й вирушив на фронт. Думав, що воюватиме, як на курорті, аж раптом потрапив у саме пекло, інформує 24 канал.

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"Морок" розповів, що сидів собі у колонії ІТК-7 й горя не знав. Але одного дня туди завітав Прігожин. Він розповів ув'язненим типові російські казки про виплати, амністію, лікування, зірку з неба. Так вдалося завербувати 57 людей. А насправді після 6 днів "підготовки" новоспечених вагнерівців кинули на фронт.

Тоді то "Мороку" трішки в голові просвітліло. Зі всіх "здобутків" він отримав лише поранення обох ніг та печінки. Кинувся до командування, щоб рятували бідосю. Але "безстрашні" воєначальники тікали з фронту зі швидкістю світла.

Командир покинув напризволяще, й вагнерівці залишилися без зв'язку. Загалом з 20 людей живих залишилося троє. "Морок" розповів, що одного розстріляли свої, другий стік кров'ю.

Вагнерівець "Морок" розповів, як свої його кинули: дивіться відео

"Морок" залишився помирати. Так би й сплив кров'ю в український чорнозем, якби не воїни ЗСУ. Вони врятували "Морока" й взяли його у полон. Тепер обмінний фонд України поповнений, а "Морок" має шанс повернутися додому не частинами.

Вагнерівець бідкався про втрати Росії. Зокрема, стало відомо, що з 20 окупантів живим залишається лише один. "Морок" звернувся до російських ув'язнених, щоб не велися на байки Прігожина й не ставали "гарматним м'ясом".

Путіна заборонили питати про біди "гарматного м'яса"

Доки мобіки гинуть пачками, Владіміра Путіна не можна засмучувати питаннями про це. Бункерний дід 7 грудня виповз на зустріч з членами російської Ради з прав людини. Абсурдно, бо де Росія й людські права. Але всім присутнім у режимі онлайн на "вєщанії" Путіна розповіли, які є стоп-запитання у розмові з бункерним дідом.

Зокрема, не можна було цікавитися про біди та недостатнє забезпечення "мобіків". Вочевидь, коли Путін забуває випити таблетки, то далі живе у світі "потерь нет".