У Колумбії обстріляли вертоліт із президентом на борту: фото, відео
Джерело:MARCA Claro
Президент Колумбії Іван Дуке зазнав збройного нападу. Невідомі зловмисники обстріляли його гелікоптер під час перельоту з Сардинати до Кукути.
Окрім глави держави на борту перебували міністр оборони, міністр внутрішніх справ, губернатор і мер міста Кукута. Утім, ніхто начебто не постраждав.
Читайте також Бразильці вийшли з джунглів: як президент Аргентини образив континент
Президента Колумбії обстріляли: що відомо про інцидент
25 червня у Колумбії невідомі здійснили атаку на урядовий гелікоптер. У нього влучило щонайменше 6 куль.
- На борту перебував президент країни Іван Дуке, міністр оборони Дієго Молано, міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос та інші високопосадовці. Офіційно повідомили, що жоден із них не постраждав.
Вертоліт обстріляли у регіоні Норте-де-Сантандер, коли той летів із Сардинати до Кукути.
Цей напад демонструє боягузтво злочинців. Так вони не зможуть нас залякати,
– заявив Іван Дуке з Кукути.
Влада наразі займається розслідуванням інциденту. Поки що нічого ні про нападників, ні про мотиви нападу невідомо.
Напад на президента Колумбії: фото MARCA
Нагадаємо, на початку червня У Колумбії протестувальники намагалися прорватися на засідання Конгресу