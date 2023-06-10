Усі дорослі загинули на борту: у Колумбії знайшли дітей, які після аварії 40 днів жили у лісі

1 травня у Колумбії сталась смертельна авіакатастрофа. На борту літака разом із матір'ю і двома пілотами перебували четверо дітей від 1 до 13 років.

Усі дорослі внаслідок аварії загинули. А нещодавно президент країни повідомив, що рятувальники знайшли чотирьох дітей, які вважалися безвісти зниклими.

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Понад місяць діти виживали в джунглях

Літак Cessna 206 прямував з Араракуара до Сан-Хосе-дель-Гуавіаре. Авіакатастрофа сталась через несправність двигуна, судно знайшли через 370 годин пошуків.

На борту виявили тіло пілота, проте шістьох пасажирів (включно зі знайденими дітьми) не було ні в салоні літака, ні поблизу. Пізніше знайшли ще два тіла – це були другий пілот та дорослий пасажир – мати дітей.

Діти втекли з місця аварії і направились в тропічний ліс, щоб знайти допомогу. Малеча протягом 40 днів виживала у небезпечних джунглях Амазонки серед комах, змій та хижаків.

Коли рятувальники знайшли дітлахів, то виявили, що вони зневоднені та постраждали від укусів комах. Зараз лікарі та психологи надають знесиленим постраждалим, які зуміли вижити у надскладних умовах протягом такого тривалого часу, усю необхідну допомогу.

Діти 40 днів виживали у Джунглях / Фото BBC

Акула напала на росіянина у Єгипті

У курортному місті Хургада в Єгипті акула напала на росіянина, коли той був у воді. Російські пропагандисти розповіли, що, за попередніми даними, чоловік плавав разом із дівчиною в Червоному морі, як раптом до нього підплила акула. Жінці вдалося врятуватися від цього інциденту, росіянин загинув.

Напад акули на людину зафіксували очевидці й опублікували у мережі.

У поліції Єгипту проінформували, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області Росії. Попередньо родина хлопця купила квартиру й уже кілька місяців мешкає у комплексі British Resort в Хургаді.