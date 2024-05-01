Поліція розігнала пропалестинський протест в університеті США: затримано десятки осіб
Джерело:BBC
Вже третій тиждень у США не вщухають пропалестинські протести, які почалися в понад 30 університетах країни. В епіцентрі подій опинився й престижний Колумбійський університет в Нью-Йорку, де зібралося чи не найбільше протестувальників.
У ніч проти 1 травня до Колумбійського університету увірвалася поліція й почала розганяти протест. Під час сутичок правоохоронці затримали щонайменше 50 пропалестинських протестувальників.
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Що відбувається в університетах США
Після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, світ сколихнули пропалестинські протести. У різних країнах активісти влаштовували акції на підтримку незалежності Палестини й засуджували дії Ізраїлю, який у відповідь завдавав ударів по Сектору Гази. Ці протести то вщухали, то починалися знову, й 17 квітня 2023 року пропалестинські активісти почали влаштовувати демонстрації в університетах США.
Так, епіцентром подій став престижний Колумбійський університет в Нью-Йорку. Організатором протестів став Махмуд Халіл, який запевняв, що всі протестувальники – студенти університету. Так, протести почалися ще 17 квітня, однак наступного дня, 18 квітня, кількість протестувальників різко зросла після того, як голова цього навчального закладу дала свідчення в Конгресі про проблему антисемітизму на території кампусу.
У мережі не називають кількість пропалестинських протестувальників, однак їхня кількість сягала кількох сотень. Правоохоронці раніше затримали близько 100 осіб, які виступали за підтримку Палестини на території Колумбійського університету.
Протести в Колумбійському університеті: дивіться відео
Такі протести охопили понад 30 різних університетів США. Протестувальники розгорнули наметові містечка, захоплювали для своїх протестів корпуса навчальних закладів й вивішували свої плакати на підтримку Сектора Гази та Палестини.Зверніть увагу! Демонстрації на підтримку палестинців також відбуваються у багатьох інших американських університетах, зокрема в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Північній Кароліні та інших. На території кампусів цих навчальних закладів поліція вже заарештувала понад 1 тисячу учасників протестних акцій. Втім, деякі американські університети не заважають проведенню демонстрацій на підтримку палестинців та проти дій Ізраїлю.
Мітинг в Колумбійському університеті досягнув піка
Спочатку протестувальники розгорнули наметове містечко на території Колумбійського університету. Однак у понеділок, 29 квітня, пропалестинські демонстранти захопили одну з будівель – "Гамільтон-хол". Учасники акції забарикадували у будівлі й нікого не допускали.
Адміністрація університету намагалася самотужки врегулювати конфлікт, однак цього не вийшло. Пропалестинські протестувальники відмовилися залишати будівлю "Гамільтон-холу" й університет звернувся за допомогою до правоохоронців.
Правоохоронці увійшли на територію університету: дивіться відео
Поліція Нью-Йорка наказала протестувальникам залишити будівлю, однак цей наказ не виконали. Тоді, у ніч на 1 травня, поліція увірвалася до Колумбійського університету й розігнала протестувальників. У західних ЗМІ пишуть, що було затримано щонайменше 50 протестувальників. Хоча організатори пропалестинських протестів заявляють, що всі вони – студенти, однак адміністрація стверджує, що у захопленні "Гамільтон-холу" брали участь і треті невідомі особи.
Поліція затримала протестувальників в Колумбійському університеті: дивіться відео
Водночас адміністрація Колумбійського університету повідомила, що почала відраховувати тих, хто бере участь у пропалестинських протестах. Там наголосили, що погроми та руйнування на території університету – це не свобода слова, а вандалізм. Тому адміністрація Колумбійського університету разом з правоохоронцями почала вживати заходів.
Що вимагали студенти на протестах
Хоча протестувальники називали свої акції мирними, однак лунали від них серйозні заяви. Деякі з лозунгів, які вигукували студенти, до прикладу "Від річки до моря – Палестина буде вільною", заборонені як пропагандистські у різних країнах. Окрім того, більшість протестувальників була радикально налаштована й поводилася досить агресивно.
Загалом пропалестинські протестувальники вимагали:
- відмову Колумбійського університету від інвестицій у будь-які компані, які на їхню думку, "отримують прибуток від палестинської окупації",
- фінансові інвестиції університету мають бути "прозорими",
- студенти та співробітники закладу, які "одержали дисциплінарні стягнення або звільнені" під час пропалестинських протестів, мають отримати амністію.
Втім, досягти компромісу не вдалося. Протестувальники й адміністрація Колумбійського університету не змогла домовитися, тому довелося залучати поліцію, адже протести перешкоджали навчальному процесу.