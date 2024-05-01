Поліція розігнала пропалестинський протест в університеті США: затримано десятки осіб

Вже третій тиждень у США не вщухають пропалестинські протести, які почалися в понад 30 університетах країни. В епіцентрі подій опинився й престижний Колумбійський університет в Нью-Йорку, де зібралося чи не найбільше протестувальників.

У ніч проти 1 травня до Колумбійського університету увірвалася поліція й почала розганяти протест. Під час сутичок правоохоронці затримали щонайменше 50 пропалестинських протестувальників.

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Що відбувається в університетах США

Після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, світ сколихнули пропалестинські протести. У різних країнах активісти влаштовували акції на підтримку незалежності Палестини й засуджували дії Ізраїлю, який у відповідь завдавав ударів по Сектору Гази. Ці протести то вщухали, то починалися знову, й 17 квітня 2023 року пропалестинські активісти почали влаштовувати демонстрації в університетах США.

Так, епіцентром подій став престижний Колумбійський університет в Нью-Йорку. Організатором протестів став Махмуд Халіл, який запевняв, що всі протестувальники – студенти університету. Так, протести почалися ще 17 квітня, однак наступного дня, 18 квітня, кількість протестувальників різко зросла після того, як голова цього навчального закладу дала свідчення в Конгресі про проблему антисемітизму на території кампусу.

У мережі не називають кількість пропалестинських протестувальників, однак їхня кількість сягала кількох сотень. Правоохоронці раніше затримали близько 100 осіб, які виступали за підтримку Палестини на території Колумбійського університету.

Протести в Колумбійському університеті: дивіться відео

Такі протести охопили понад 30 різних університетів США. Протестувальники розгорнули наметові містечка, захоплювали для своїх протестів корпуса навчальних закладів й вивішували свої плакати на підтримку Сектора Гази та Палестини.

Мітинг в Колумбійському університеті досягнув піка

Демонстрації на підтримку палестинців також відбуваються у багатьох інших американських університетах, зокрема в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Північній Кароліні та інших. На території кампусів цих навчальних закладів поліція вже заарештувала понад 1 тисячу учасників протестних акцій. Втім, деякі американські університети не заважають проведенню демонстрацій на підтримку палестинців та проти дій Ізраїлю.

Спочатку протестувальники розгорнули наметове містечко на території Колумбійського університету. Однак у понеділок, 29 квітня, пропалестинські демонстранти захопили одну з будівель – "Гамільтон-хол". Учасники акції забарикадували у будівлі й нікого не допускали.

Адміністрація університету намагалася самотужки врегулювати конфлікт, однак цього не вийшло. Пропалестинські протестувальники відмовилися залишати будівлю "Гамільтон-холу" й університет звернувся за допомогою до правоохоронців.

Правоохоронці увійшли на територію університету: дивіться відео

"Гамільтон-хол" – це одна з основних будівель Колумбійського університету. Відомо, що там розташовані факультети німецьких та слов'янських мов, а також Колумбійський коледж. Цікаво, що з моменту побудови у 1907 році "Гамільтон-хол" щонайменше 5 разів захоплювали студенти. Одним з найрезонансніших випадків став 1968 рік, коли в університеті спалахнули протести проти війни у В'єтнамі.

Поліція Нью-Йорка наказала протестувальникам залишити будівлю, однак цей наказ не виконали. Тоді, у ніч на 1 травня, поліція увірвалася до Колумбійського університету й розігнала протестувальників. У західних ЗМІ пишуть, що було затримано щонайменше 50 протестувальників. Хоча організатори пропалестинських протестів заявляють, що всі вони – студенти, однак адміністрація стверджує, що у захопленні "Гамільтон-холу" брали участь і треті невідомі особи.

Поліція затримала протестувальників в Колумбійському університеті: дивіться відео

Водночас адміністрація Колумбійського університету повідомила, що почала відраховувати тих, хто бере участь у пропалестинських протестах. Там наголосили, що погроми та руйнування на території університету – це не свобода слова, а вандалізм. Тому адміністрація Колумбійського університету разом з правоохоронцями почала вживати заходів.

Що вимагали студенти на протестах

Хоча протестувальники називали свої акції мирними, однак лунали від них серйозні заяви. Деякі з лозунгів, які вигукували студенти, до прикладу "Від річки до моря – Палестина буде вільною", заборонені як пропагандистські у різних країнах. Окрім того, більшість протестувальників була радикально налаштована й поводилася досить агресивно.

Загалом пропалестинські протестувальники вимагали:

відмову Колумбійського університету від інвестицій у будь-які компані, які на їхню думку, "отримують прибуток від палестинської окупації",

фінансові інвестиції університету мають бути "прозорими",

студенти та співробітники закладу, які "одержали дисциплінарні стягнення або звільнені" під час пропалестинських протестів, мають отримати амністію.

Втім, досягти компромісу не вдалося. Протестувальники й адміністрація Колумбійського університету не змогла домовитися, тому довелося залучати поліцію, адже протести перешкоджали навчальному процесу.