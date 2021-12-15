В команді Байдена є абсолютний путінський агент, – Піонтковський

Під час перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна трапились прикрі для України моменти. Це результат роботи проросійського табору у Білому домі. Зокрема, путінського агента Джейка Саллівана.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що проросійський табір активно працює у Білому домі задля власних інтересів.

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Що було не так на перемовинах

Піонтковський назвав 2 моменти:

" Байден повернувся до своєї женевської позиції, він її посилив. Він публічно заявив, що допомагатиме Москві переконувати Київ у необхідності дати автономію ОРДЛО, але ж це дурість повна".

він її посилив. Він публічно заявив, що допомагатиме Москві переконувати Київ у необхідності дати автономію ОРДЛО, але ж це дурість повна". "Ще безглуздіша річ – те, що він пішов назустріч путінським вимогам "Ялти" – зони виняткового впливу Росії у пострадянському просторі. Він запропонував скликати саміт Путіна з країнами НАТО, де вони розглянуть ці занепокоєння Росії. Цей ідіотський план викликав обурення у Європі".

Обидва ці пункти публіцист назвав зрадою не лише щодо України, а й щодо Сполучених Штатів Америки.

Це результат найсильнішої роботи цих мерзотників. Саллівана я вважаю 100% путінським агентом, тому що просто на класичного корисного буржуазного ідіота, як любив говорити Ленін, він вже не тягне,

– запевнив Піонтковський.

Під прикриттям Китаю

Перемовини Байдена та Путіна відбулись відеозв'язком 7 грудня. Розмова тривала 2 години.

Публіцист додав, що усі ці проросійські дії роблять під прикриттям Китаю. Нібито саме він – основний супротивник для США і їм треба зосередитися в Азії.

"Мовляв, треба всі дрібні питання вирішити, добре б Путіна зробити нашим союзником, а для цього треба йти йому назустріч і ледь не віддати йому Україну. Однак це дурість неймовірна", – підсумував Піонтковський.

Піонтковський про перемовини Байдена та Путіна: відео