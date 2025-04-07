Таких ліквідуємо одразу: командир екіпажу БпЛА порівняв українських і російських пілотів дронів

Безпілотні системи, що застосовуються на фронті, впродовж війни поступово удосконалюються. Також збільшуються потужності кожної зі сторін щодо кількості виробництва дронів. Тому сьогодні протистояння безпілотників нагадує технологічні перегони між Україною та Росією.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, які переваги мають саме українські технології та як вони їх ефективно використовують у війні. Також оператори батальйону "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-го окремого десантно-штурмового полку на Курському напрямку впродовж 12 годин уразили 3 російські комплекси "Бук".

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Маємо величезну кількість можливостей

Отченаш зауважив, якщо порівняти середньостатистичного пілота будь-якої військової частини Росії та середньостатистичного пілота Сил оборони України зокрема бригади "Рубіж", то однозначно наші бійці будуть якіснішими пілотами.

Але в окупантів є професійні пілоти, які займаються виключно пілотуванням. Вони дають Росії дуже хороший, на жаль, результат. Їх потрібно одразу знаходити та ліквідовувати, якщо є така можливість,

– наголосив командир екіпажу.

Ворог, за його словами, використовує велику кількість дронів на оптоволокні, FPV-дронів на різних частотах. Відповідно він намагається уразити українські логістичні шляхи.

Зверніть увагу! Військовослужбовці 63 ОМБр вперше збили російський дрон типу "Альбатрос М5", який обладнаний нейромережею та має нічну камеру. З кадрів, на яких зафіксовано момент збиття, видно, що ворожий дрон відстежили за допомогою іншого БпЛА.

Те саме, як зазначив Андрій Отченаш, роблять і Сили оборони України. Також наразі вони мають величезну кількість можливостей і варіантів безпілотних авіаційних комплексів, починаючи від Mavic і закінчуючи FPV-дронами на звичайних частотах, на оптоволокні. А також літаків типу камікадзе, які літають на велику дальність і знищують цінніші російські об'єкти, такі як РСЗВ "Град", ТОС-1А "Сонцепьок", танки тощо.

Тому, на його думку, це є війна інновацій, в якій дуже важлива не стільки кількість безпілотних авіаційних комплексів, як їхня різноманітність та інноваційність.

Зазначимо, що, за словами сержанта матеріального забезпечення 93 бригади Тараса "Варяга", сьогодні фронт тримається на 80% саме на безпілотних авіаційних засобах, скидах, FPV-дронах, роботизованих системах. Українські сили, на його думку, намагаються їх накопичувати.