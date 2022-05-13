Командир казав без розбору кидати гранати у підвали, а там четверо дітей, – окупант

Російські окупанти й далі скаржаться своїм рідним на те, які воєнні злочини вони здійснюють в Україні. І про те, як мріють вибратися звідси живими.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта зі своєю дружиною. У ній чимало про те, яких втрат зазнають окупанти, і як вони готові знищувати цивільне населення.

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Впасти з танка

У розмові дружина окупанта радить йому "впасти з танка", Так він зможе отримати травму та відправитися в госпіталь. А вже звідси додому. Інакшого способу живим вибратися з України вони не бачать. Адже ротації не передбачається через те, що їх відправили до України до вересня. Чоловік підтверджує, що ротації не буде, заявляючи, що "який довбой*б сюди поїде".

Але окупант не надто схвалює ідею отримання травми. Скаржиться, що зараз ФСБ занадто уважно перевіряє, хто і як отримав травму на війні проти України. Тож цей план може і не спрацювати. Відтак краще отримати поранення.

Зайшло 100 морпіхів, вийшло 50

Розповів він і про втрати, які зазнає російська окупаційна армія. За його словами, вони взяли одне село, де чимало загарбників загинуло. При цьому серед них і ті, кого мобілізували з окупованих територій України.

"Морпіхів сто… ну, близько сотні людей заходило. Вийшло всього 50. А цих (так званих "ополченців", – 24 канал) заходило 80 – вийшло десь близько 20", – зізнався російський окупант.

Гранати по цивільних у підвалі

Російське військове командування не лише не рахується з втратами особового складу, але й віддає злочинні накази щодо знищення мирного населення.

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Окупант зізнався, що його комбат віддав наказ під час штурму села закидувати в кожен підвал гранату, не дивлячись. І лише після цього заходити туди.

На щастя, не всі виконали його наказ. І коли окупанти спустилися в один з таких підвалів, то виявили там чотирьох дітей, які переховувалися.

Дивіться перехоплену розмову окупанта з дружиною