Військовий помер, бо командир його не відпустив до медчастини: як покарали офіцера

В одному з батальйонів трапився трагічний випадок – військовий помер, оскільки його не відпустили до медичної частини. Суд призначив командиру покарання у вигляді штрафу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як покарали командира за смерть підлеглого

У Слов'янському міськрайонному суді Донецької області 17 березня розглядали справу щодо трагедії в одному з підрозділів. Так, командира інженерно-саперного відділення одного з механізованих батальйонів, молодшого сержанта звинувачували у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до смерті його підлеглого.

У матеріалах справи мовиться, що військовослужбовець звернувся до офіцера з проханням негайно звернутися до медичного пункту через проблеми з серцем. Командир не відпустив солдата, і як наслідок – військовий помер.

Згідно з довідкою про смерть, солдат помер через гостру коронарну недостатність.

Після цього інциденту у батальйоні почалося розслідування. Під час нього було встановлено, що у підрозділі командир порушував необхідність збереження життя та зміцнення здоров'я особового складу, необхідності уважного ставлення до підлеглих та їхніх проблем тощо.

Відтак, на командира було складено протокол про недбале ставлення до військової служби. Офіцер визнав провину, хоча на судове засідання не з'явився.

За підсумками розгляду справи, суд визнав командира винним у смерті підлеглого. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.