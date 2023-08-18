На Одещині посадовець військової частини змушував підлеглих будувати йому маєток
Джерело:ДБР
У Одеській області викрили посадовця військової частини, який перевищував свої повноваження. Через його дії держава понесла збитки.
На Одещині викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих бійців будувати йому маєток. До слова, на Закарпатті взяли під варту військового, який теж змушував солдат будувати собі будинок.
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Бійці рік працювали замість будівельників
З серпня 2022 року командир військової частини дав вказівку підлеглим будувати для нього будинок поблизу Одеси. Бійці займалися цим замість виконання своїх обов’язків із оборони та захисту України.
Попри те, що солдати працювали будівельниками, заробітна плата нараховувалась їм, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Перевищення повноважень: останні новини
- ДБР за сприяння СБУ повідомило підозру заступнику начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Через нього держава зазнала збитків на 15 мільйонів гривень. Чоловік перевищив свої повноваження – авансом заплатив за послуги. ДБР вручила підозру посадовцю – йому загрожує до 7 років в'язниці.
- У мережі опублікували відео, на якому люди у військовій формі в Одесі застосовують силу до чоловіка та садять в автобус. Виявилось, що до таких дій вдались таки співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси. У Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, що районний територіальний центр комплектування намагався приховати свою причетність до інциденту.
- Один зі скандальних військкомів отримав запобіжний захід. Це мали зробити ще 4 серпня, але засідання перенесли через погане самопочуття працівника ТЦК. Начальник одного з відділів Ужгородського районного ТЦК, якому солдати будували маєток, буде під вартою. Таке рішення 7 серпня ухвалив Личаківський суд Львова.