На Одещині командир тероборони залучав бійців до будівництва маєтку та виплачував їм "бойові"
Джерело:ДБР
На Одещині командувач регіонального управління сил тероборони "Південь" змушував бійців будувати йому будинок. Працівники ДБР спільно з СБУ уже повідомили йому про підозру.
Будівництво приватного будинку розпочалося ще у 2023 році. На ньому працювали троє військовослужбовців.
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Військові будували дім, отримуючи доплати
Троє військовослужбовців понад рік будували дім для свого начальника. При цьому вони отримували доплати за "виконання бойових завдань на передовій".
Військові на Одещині будували маєток своєму начальнику: дивіться відео
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану,
– пишуть у ДБР.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
На Одещині викрили командира тероборони, якому бійці будували маєток / Фото ДБР
"Заробіток" на війні на Одещині
- Подібний випадок на Одещині уже був. Так, у серпні 2023 року там викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих будувати йому маєток. Будинок будувався із серпня 2022 року поблизу Одеси. Бійці займалися цим замість виконання своїх обов’язків із оборони та захисту України. При цьому зарплата нараховувалась "будівельникам", як військовим. Це завдало державі збитків на суму понад 2 мільйони гривень.
- Також днями ексочільнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову обрали запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю внесення застави. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина Борисова купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні, самовільному залишенні місця служби та ухилянні від служби.
- ДБР вдалося викрити також посадовця Приморського РТЦК та СП в Одесі, який організував масштабний механізм заробітку на ухилянтах. Схема діяла в одеському ТЦК з липня 2023 року. Фігурант втручався в роботу електронної бази реєстру "Оберіг" та "відкоригував" дані щодо військовозобов'язаних.