"Там такий набрід, це п**дець": командир окупантів про алкоголізм серед "мобіків"

Російські мобілізовані мають серйозні проблеми з підготовкою та дисципліною. На Херсонщині командир батальйону окупантів скаржиться на те, що його підлеглі постійно вживають алкоголь.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову командира батальйону загарбників на Херсонському напрямку. Він скаржиться своєму колезі на проблеми з дисципліною серед мобілізованих.

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"Там води х*й знайдуть": п'яним "мобікам" обіцяють партизанське життя

Російський командир незадоволений черговою партією мобілізованих. Мовляв, вони лише пють та нічого не вміють.

Самий х*йовий солдат – наш! Там такий набрід, це пиз*ець! 5 людей нах*ярилися, їх минулої середи відправили до вас туди одразу. Із цього району 5 людей відправили, наступною партією алкашів потім відправлять,

– каже командир окупантів.

Чергова перехоплена розмова окупантів: відео

Його співрозмовник налаштований оптимістично. Він пообіцяв, що влаштує цим солдатам партизанське життя. Цей же командир наголосив, що "алкашів люблять у його частині". "Приймуть, як рідних! У саму дупу засуну! Там не те, що горілки, там води х*й знайдуть вони. Будуть, як ці, як партизани жити вони", – сказав він.

Налякана "мобіки" ховаються у лісах Луганщини

Російські мобілізовані відмовляються воювати. Частина з них втекла до лісу та переховується від своєї ж армії. Про це вони розповіли своїм батькам. Мовляв, їх відправили в Україну майже відразу після вручення повістки. Вони навіть не пройшли навчання.

На Луганщині мобілізовані потрапили під мінометний обстріл, тому вони відступили та вирішили переховуватися в лісі. У Росії їх вже вважають дезертирами.

Окупанти вже не вперше скаржаться на відсутність належних умов на передовій. Вони розповідають своїм землякам, що навіть води не мають, тому п'ють з калюжі. А замість 200 тисяч рублів отримують лише 2 – 4 тисячі.

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