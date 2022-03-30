Командир роти та взводу, капітан: у ЗСУ розповіли про нові втрати противника у війні
30 березня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські герої продовжують активну ліквідацію російських окупантів. Кожного дня ворог зазнає великих втрат як серед командування, так і серед особового складу.
Українські воїни виконали чергове прорідження рядів російського командування. 5 окупантів з 1 та 2 АК ЗС РФ можуть похизуватися статусом "груз 200".
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Ліквідація окупантів
Стратком ЗСУ оприлюднив список та фото окупантів, яких вдалося ліквідувати:
- командир роти 7 ОМСБр 2 АК Калімулін Айрат з Башкортостану;
- старший лейтенант Петриков Андрій, 1 АК РОА, м. Донецьк;
- капітан Лисенко Дмитро, 3 ОМСБр 1 АК, танкіст;
- лейтенант Коваленко Віталій, 1 АК РОА;
- командир взводу лейтенант Чхун Денис, 3 ОМСБр 1 АК РОА.
Фото ліквідованих окупантів:
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