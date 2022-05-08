Командир цим займається, – захисник Маріуполя про евакуацію поранених військових з "Азовсталі"

Наразі триває робота над організацією процесу евакуації українських військових із "Азовсталі". Мовиться про бійців, які зазнали поранення під час захисту міста.

Про це 8 травня повідомив капітан Святослав Паламар із позивним "Калина", заступник командира полку захисників Маріуполя в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу.

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Боєць зазначив, що поки невідомо, чи буде сьогодні домовленість про проведення другого етапу – евакуації поранених військових. Це питання контролює Денис "Редіс" Прокопенко.

Командир підрозділу цим займається, наполягає на цьому. Тому що це дуже важливо, це життя наших захисників, які зробили надзвичайно великий внесок у те, що на фронті зараз така ситуація, яка є, те що на фронті з'явилось нове озброєння. У тому, що Україна втрималась і продовжує боротьбу. В цьому заслуга наших хлопців,

– наголосив Святослав Паламар.

"Калина" розповів, що Денис Прокопенко також брав активну участь у проведенні евакуації цивільних із "Азовсталі", організувавши весь цей процес на території заводу, відповідно.

"Окрім цього він ще командує обороною. Ми дуже вдячні йому за це", – додав захисник Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі: що відомо

За словами Святослава Паламара, наразі немає режиму припинення вогню немає на заводі.

За ніч було щонайменше 25 авіанальотів, вильотів літаків, із них 3 – стратегічних бомбардувальники, які працювали по території "Азовсталі". Також ворог використовував ствольну артилерію, піхоту, снайперський вогонь, мінометний вогонь по позиціях українських захисників.

"Калина" вказав, що нічого не змінюється уже третій місяць. Війна триває, хлопці віддають своє життя за Україну і виконують свій обов'язок перед державою та українським народом.

Другий етап евакуації з "Азовсталі"

Ірина Верещук 7 травня заявила, що українській владі вдалося вивезти з території "Азовсталі" всіх жінок, дітей і людей похилого віку.

Володимир Зеленський розповів, що наразі триває підготовка другого етапу евакуаційної місії. Президент пояснив, що головна мета – це витягнути з "Азовсталі" поранених і медиків.

Політик також додав, що триває активна робота над виведенням з "Азовсталі" героїчних захисників Маріуполя. Це надзвичайно складне завдання, але всі розуміють його важливість.

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