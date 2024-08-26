На Волині командир взводу застрелив 20-річного поліцейського, – ЗМІ

У Волинській області, Ковельському районі, 29-річний командир взводу застрелив правоохоронця. Імовірно, причиною конфлікту став словесний конфлікт.

Про це пише місцеве видання "Волинські новини". Зазначають, що працівники ДБР розслідують обставини смерті поліцейського. 24 Канал намагається отримати коментар щодо інциденту у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Трагедія сталася близько 3:30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі,

– ідеться у повідомленні ЗМІ.

Причина вбивства – словесний конфлікт

Попередньо, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, у ході якого командир вистрілив у правоохоронця. Від отриманих травм той помер на місці події.



У вбивстві 20-річного поліцейського підозрюють командира взводу / Фото – інстаграм larisa_anchevа

За даними ЗМІ, що командира затримали. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

ZAXID.NET пише, що інцидент стався за місцем тимчасової дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області під умовним найменуванням "Скеля".

Тіло вбитого виявили біля намету – від вогнепального поранення в голову він загинув одразу.

Особи загиблого і підозрюваного відомі

Із допису нареченої загиблого відомо, що правоохоронця звати Олександр Конофольський, а стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк – житель міста Вінниця, який є командиром взводу № 2, роти № 21, батальйону № 2 ЗБП "Скеля".