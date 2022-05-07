Командир і заступник артполку, командир роти та майор: втрати ворога, які варто знати в обличчя

Триває 73 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ продовжує нищити загарбників, зокрема й "еліту" російської армії.

У СтратКомі Збройних Сил України 7 травня повідомили про нові успіхи наших захисників та захисниць в "Українському сафарі 2.0". Зокрема, вдалось знищити чотирьох російських окупантів з високими званнями.

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"Еліта" російських окупантів, що стала грузом 200

СтратКом ЗСУ презентував чергову порцію ексклюзивних "правильних" окупантів зі складу ЗС Росії, які тепер повернуться додому у складі грузу 200:

командир 872-го гаубичного самохідного артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії, підполковник Федір Соловйов;

заступник командира полку, підполковник Фезул Бічікаєв;

майор центру спеціальних призначень "Витязь" Леонід Махонін;

командир 1-ї роти 155-ї окремої бригади морської піхоти, капітан Мурад Магомедов.

Знищені окупанти / Фото СтратКом ЗСУ

Ексклюзивні втрати російських окупантів у війні проти України

Українським військовим протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже вдалось знищити 12 російських генералів. Така цифра шокує аналітиків та військових за кордоном.

Нещодавно стало відомо, що у націлюванні Збройним Силам України допомагає розвідка США. У тісній співпраці з нашим військовим командуванням, американці встановлюють позиції та переміщення російських військ та їхніх мобільних штабів, після чого оперативно повідомляють інформацію українським силам.

Загальні втрати ворога станом на 7 квітня

У Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 7 квітня повідомили про втрати противника за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, з 24 лютого українським силам вдалось знищити:

особового складу російських окупантів – 25 100 ;

; танків – 1 112;

бойових броньованих машин – 2 713;

артилерійських систем – 509;

реактивних систем залпового вогню – 172;

засобів протиповітряної оборони – 84;

літаків – 199;

гелікоптерів – 155;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 341;

автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 1 934;

кораблів та катерів – 11;

спеціальної техніки – 38;

крилатих ракет – 90.

До теми – втрати ворога станом на 7 травня: дивіться відео