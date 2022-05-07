Командир і заступник артполку, командир роти та майор: втрати ворога, які варто знати в обличчя
Джерело:СтратКом ЗСУ
Триває 73 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ продовжує нищити загарбників, зокрема й "еліту" російської армії.
У СтратКомі Збройних Сил України 7 травня повідомили про нові успіхи наших захисників та захисниць в "Українському сафарі 2.0". Зокрема, вдалось знищити чотирьох російських окупантів з високими званнями.
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"Еліта" російських окупантів, що стала грузом 200
СтратКом ЗСУ презентував чергову порцію ексклюзивних "правильних" окупантів зі складу ЗС Росії, які тепер повернуться додому у складі грузу 200:
- командир 872-го гаубичного самохідного артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії, підполковник Федір Соловйов;
- заступник командира полку, підполковник Фезул Бічікаєв;
- майор центру спеціальних призначень "Витязь" Леонід Махонін;
- командир 1-ї роти 155-ї окремої бригади морської піхоти, капітан Мурад Магомедов.
Знищені окупанти / Фото СтратКом ЗСУ
Ексклюзивні втрати російських окупантів у війні проти України
Українським військовим протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже вдалось знищити 12 російських генералів. Така цифра шокує аналітиків та військових за кордоном.
Нещодавно стало відомо, що у націлюванні Збройним Силам України допомагає розвідка США. У тісній співпраці з нашим військовим командуванням, американці встановлюють позиції та переміщення російських військ та їхніх мобільних штабів, після чого оперативно повідомляють інформацію українським силам.
Загальні втрати ворога станом на 7 квітня
У Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 7 квітня повідомили про втрати противника за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, з 24 лютого українським силам вдалось знищити:
- особового складу російських окупантів – 25 100;
- танків – 1 112;
- бойових броньованих машин – 2 713;
- артилерійських систем – 509;
- реактивних систем залпового вогню – 172;
- засобів протиповітряної оборони – 84;
- літаків – 199;
- гелікоптерів – 155;
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 341;
- автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 1 934;
- кораблів та катерів – 11;
- спеціальної техніки – 38;
- крилатих ракет – 90.
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