Блокування бухт Севастополя: командира бригади кораблів ЧФ Росії судитимуть

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою командира 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії. Обвинувальний акт скерували до суду.

Фігуранту справи інкримінують вчинення умисних дій для зміни меж території та державного кордону України. Також його звинувачують у веденні агресивної війни.

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Як діяв командир ЧФ Росії

Слідчі встановили, що 28 лютого 2014 року близько 50 військовослужбовців бригади Чорноморського флоту Росії оточили периметр території Севастопольського загону морської охорони Держприкордонслужби. Вони були озброєні автоматичною стрілецькою зброєю та діяли на підставі наказів командира.

Під загрозою застосування зброї вони заблокували пропуск на територію військової частини особового складу й військового транспорту,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім цього, у лютому 2014 року, за розпорядженням командира 41 бригади, на зовнішньому рейді Балаклавської бухти Севастополя розмістили малий ракетний катер.

Усе для того, щоб перешкоджати вільному виходу з бухти корабельно-катерному складу Севастопольського загону морської охорони.

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Протягом того ж дня морські судна ЧФ Росії також заблокували вихід суден допоміжного флоту Севастопольської військово-морської бази зі Стрілецької бухти Севастополя. Зокрема, серед них були:

корвет "Луцьк";

великий підводний човен "Запоріжжя";

корабель управління "Донбас";

корвет "Хмельницький";

ракетний корвет "Придніпров'я";

ракетний катер "Прилуки".

Наразі за результатами спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо командира 41 бригади ЧФ Росії.