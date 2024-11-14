Засновника Російського добровольчого корпусу вдруге засудили до довічного ув'язнення

2-й Західний окружний суд Москви заочно засудив засновника Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Варто зазначити, що військовий воює на боці України.

Засновника РДК засудили за вторгнення до Брянської області, передає 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Чому засновника РДК засудили вдруге

У листопаді минулого року військовий суд засудив командира РДК Дениса Капустіна та його побратима актора Кирила Канахіна до довічного терміну за звинуваченням у держзраді та кількох терористичних статтях. Капустіна також оштрафували на два з половиною мільйони рублів, а Канахіна – на два мільйони.

У вересні російське видання "Комерсант" писало, що фігурантів справи про вторгнення до Брянської області звинувачують за багатьма статтями – від контрабанди сильнодіючих речовин і незаконного перетину кордону до теракту й розбою.

Рейд до Брянської області відбувся 2 березня 2023 року. За даними слідства, обвинувачені "у складі української диверсійної групи зі зброєю та вибуховими пристроями незаконно перетнули російський кордон і проникли у два села Брянської області".

Зазначимо, що Російський добровольчий корпус воює "за звільнення своєї землі від путінського режиму". Влада Росії визнала цю організацію терористичною.