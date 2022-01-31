Воював проти ЗСУ: командира розвідгрупи бойовиків засудили в Україні

Українські спецслужби встановили особу командира розвідувально-диверсійної групи, який воював проти українських захисників. Зловмисники засудили до 9 років позбавлення волі.

Фігурант справи збирав розвіддані про українську армію та підбирав "кадри" до терористичних угруповань. Засудженого вже оголосили у розшук.

Читайте також Росія кличе людей з окупованих територій на службу у свою армію​

Що встановило слідство

За інформацією правоохоронців, мешканець Рівненщини у квітні 2014 року вступив до лав донецьких бойовиків. Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти ЗСУ. Зокрема – під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році. Крім цього, чоловік збирав розвідувальні дані українське військо.

Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації Збройних сил України він передавав через "кураторів" представникам російських спецслужб. Ті доручили йому відбирати "кадри" для розвідувально-диверсійних груп бойовиків, а також навчати їх.

Як покарали бойовика

Зараз зловмисник переховується від правосуддя. Він перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Вирок зраднику України оголосив Рівненський міський суд. Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Йому призначили покарання у вигляді 9 років у в'язниці.

Довічне для бойовиків Луганщини