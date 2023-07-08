Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою, – командири "Азовсталі" після повернення до України

Увечері 8 липня командири "Азовсталі" повернулися до України. У Львові вони встигли поспілкуватися з журналістами та дали зрозуміти, що вони мають намір продовжувати боротьбу за свободу України.

З журналістами поспілкувався Денис "Редіс" Прокопенко – командир полку "Азов". Насамперед він подякував президенту та його команді за повернення додому. Також він висловив вдячність кожному солдату, який боронить Україну, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Зеленський та командири з "Азовсталі" прибули до Львова

Перші слова після повернення до України

Денис Прокопенко подякував усім українським воїнам, які продовжували боротьбу після того, як захисники "Азовсталі" потрапили у полон, адже вони роблять все для нашої перемоги.

Також "Редіс" наголосив, що армія – це командна робота, тому далі командири "Азовсталі" продовжуватимуть допомагати в захисті нашої держави. Чи йдеться про безпосереднє повернення на фронт – командир не уточнив, проте інтригуюче натякнув на таку ймовірність.

Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою,

– наголосив Прокопенко.

Крім того, командир полку "Азов" підкреслив, що надзвичайно важливим є те, що наша армія перехопила стратегічну ініціативу на фронті – знищує ворога, просувається вперед та звільняє окуповані території. Водночас командири, як зазначив Прокопенко, робитимуть все, аби прискорити цей процес та наблизити нашу перемогу.

Командири "Азовсталі" повернулися до України: головне

Оборона Маріуполя тривала 86 діб, більшість з яких – в умовах повного оточення. Наші воїни тримали оборону в надважких умовах під постійними бомбардуваннями ворога. Однак навіть в таких умовах захисники Маріуполя завдавали ворогу втрат й утримували територію заводу "Азовсталь".

У травні наші воїни виконали наказ та припинили оборону, після чого понад 2 000 захисників вийшли з території заводу. Мова йде про нацгвардійців, бійців ЗСУ, ТРО, Держприкордонслужби, морпіхів та інших підрозділів.

Останніми вийшли командири – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко та Денис Шлега.

У російському полоні командири були 4 місяці. 21 вересня в межах обміну їх передали Туреччині, де вони перебували до 8 липня 2023 року. Під час візиту до Стамбула Володимир Зеленський повідомив про повернення воїнів додому.