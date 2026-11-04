У ЗСУ змінюють командирів і враховують скарги бійців: Мусієнко розкрив деталі

В українській армії поступово змінюють підходи до управління підрозділами та ухвалення кадрових рішень. Командири отримують більше свободи дій, водночас зростає значення їхньої відповідальності, зокрема за зловживання та порушення.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, як змінюється система командування в українському війську. Він також пояснив, яку роль у кадрових перестановках відіграють скарги військовослужбовців та чому частина змін залишається непомітною для суспільства.

Командири отримують більше свободи та відповідальності

В українському війську дедалі більше значення має здатність командирів самостійно ухвалювати рішення відповідно до ситуації на фронті. Мусієнко звернув увагу на принципи управління, які оприлюднив Михайло Драпатий і які передбачають децентралізацію та більшу довіру до командирів безпосередньо на місцях.

Такий підхід дозволяє швидше реагувати на зміни бойової обстановки та ефективніше використовувати можливості підрозділів. Водночас свобода ухвалювати рішення не повинна означати відсутності контролю за діями військового керівництва.

Там чітко висвітлені свобода дій командирів, децентралізація, і це вже дає результат. Це довіра до командирів на місцях, яка виправдовує себе. Але є і відповідальність, і, що дуже важливо, нульова толерантність до зловживань, корупційних проявів,

– наголосив Мусієнко.

Зміни в управлінні також пов'язані з приходом молодших, але вже досвідчених командирів, які мають інше бачення застосування піхоти та сучасних технологій. Для впровадження нових підходів переглядають не лише методи ведення бойових дій, а й підготовку особового складу та управлінські рішення.

Скарги військових враховують під час кадрових змін

Оновлення командного складу вже відбувається, хоча далеко не всі рішення стають публічними. Мусієнко зазначив, що під час призначень і кадрових перестановок беруть до уваги попередню роботу командирів, ухвалені ними рішення та звернення військовослужбовців.

Йдеться про поступовий перегляд підходів до управління, який має позначитися на роботі підрозділів і ставленні до потреб особового складу.

Ці зміни поступово йдуть із точки зору кадрових рішень, призначень, оновлення командирів, людей на місцях, зокрема з урахуванням скарг військовослужбовців. Поступово ця модель усе ж таки змінюється,

– пояснив військовий аналітик.

За його оцінкою, не всі процеси всередині Сил оборони України достатньо висвітлюються, через що може складатися враження, що система залишається незмінною. Проте частину рішень уже впроваджують, а їхні результати потребують часу.

Мусієнко висловив сподівання, що поступово ці зміни стануть відчутними для різних категорій військовослужбовців – від солдатів і сержантів до офіцерського складу.

Мусієнко про кадрові зміни у ЗСУ: дивіться відео