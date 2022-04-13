Командиру військової частини Росії повідомили про підозру за наказ знищувати Охтирський район

Командирові однієї з військових частин Росії заочно повідомлено про підозру. Полковник віддав наказ на знищення населених пунктів Охтирського району.

Під командування полковника росіяни вели обстріл з танків та артилерії

За даними слідства, російський полковник відповідав за ведення бойових дій у Сумській області. Він керував військовими 4 гвардійсько-танкової Кантемирівської дивізії, яка дислокується у місті Наро-Фомінськ.

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Полковник віддавав накази російським військовим про знищення населених пунктів Скрягівка та Буймер Охтирського району. Росіяни вели обстріл з танків та артилерії.

Унаслідок нападів російських окупантів на цивільних українців було пошкоджено щонайменше 21 домогосподарство.

Командира з Росії звинувачують у свідомому порушенні норм міжнародного гуманітарного права. Йому заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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