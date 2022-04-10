Командний пункт та танки у дворі: жителі сіл поблизу Ріпок розповіли про життя в окупації

Жителі сіл біля Ріпок, що на Чернігівщині, розповіли про російську окупацію. Зокрема пригадали, що загарбники стояли у дворах людей.

Люди згадували, що окупанти направляли дула автоматів прямо у хати. Зокрема про той час розповіли жителі сіл Великі Осняки та Велика Вісь.

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Окупанти облаштували командний пункт біля будинків людей

Біля цих двох сіл на Чернігівщині з лісу стріляли окупанти. Жителька Великих Осняків Віра розповіла, що біля них стояла російська армія.

Їздили крутились, забори м'яли, тут по під хатами стояли. У хати прямо дулами автомата направляли, до людей. Ось жіночка йде, до них у двір вскочили, вони в погріб заховались, так у їх там у хаті все перевернули і їх настрахали, стріляють просто, в невідомість стріляли,

– розповіла Віра.

Додала також, що окупанти в Рівнопіллі вбили 43-річного чоловіка, який їхав в самооборону в Чернігів. Місцеві його як змогли поховали.



Вороги гатили по Чернігову / Фото Суспільне

Сергія Мазка з села Велика Вісь розповів, що у його будинку стояв російський командний пункт.

"Дорогою до села Велика Вісь залишилось чимало знищеної російської техніки, тут знищені танки та невикористані боєприпаси. На полі – розкидане сміття та залишки харчів, а також техніка", – розповів чоловік.



Окупанти розміщувались у селах / Фото Суспільне

Додав, що з лісу біля поля вороги гатили ракетами у напрямку Чернігова.

"А там, за ліском не видно, вони не давали нам з хати виходити, як стрільба йшла. Гради стояли там он далі" – пригадав чоловік.

Додав, що ночували окупанти "як зайці, – де попало" на вулиці. Проте у людські хати не заходили.

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